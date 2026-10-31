Asesinan a cuatro policías en la última semana de octubre; suman 236 casos en México durante 2026

Policías asesinados en México. Foto: IA/ChatGPT

Durante la última semana de octubre fueron asesinados cuatro policías en diferentes estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Los recientes casos suman 236, aproximadamente, en lo que va del 2026, informó Causa en Común.

A través de su página oficial indicó que las entidades con más casos registrados son:

Jalisco con 37

con 37 Michoacán con 31

con 31 Sinaloa con 25

con 25 Guanajuato con 20

con 20 Estado de México con 18

La cifra, de 236 agentes de seguridad pública asesinados, se distribuye entre distintas corporaciones de seguridad pública:

93 policías municipales

78 policías estatales

45 elementos de la Guardia Nacional

12 del Ejército

6 policías federales

2 elementos de la Marina

Suman 678 policías asesinados en lo que va de la actual administración

Asimismo, señaló que entre el primero de 1 de 2024 y el 29 de octubre 2026, han sido asesinados al menos 678 agentes de seguridad pública, de acuerdo con el registro citado de Causa en Común.

El registro de Causa en Común da seguimiento a los asesinatos de policías y documenta los casos a partir de información pública. La organización ha utilizado este seguimiento para contabilizar los homicidios de elementos de seguridad en México.

Causa en Común denuncia “abandono histórico” de las policías en México

Causa en Común elaboró el informe “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico”, donde advierte sobre las precarias condiciones laborales de las corporaciones policiales, caracterizadas por bajos salarios, falta de seguridad social, jornadas excesivas y deficiencias en capacitación y equipamiento.

De acuerdo con la organización, durante el actual sexenio se han registrado al menos 137 protestas de policías para exigir mejores condiciones laborales, así como 678 asesinatos de agentes de seguridad pública. Ante este panorama, Causa en Común señaló la necesidad de fortalecer a las policías y atender el abandono institucional que, sostiene, contribuye a la inseguridad en México.

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