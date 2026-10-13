Tesoro de EE.UU. sanciona red ligada al Cártel del Noreste; señala presunto financiamiento de campañas y contratos públicos

Foto: Departamento del Tesoro de EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), al señalar una red de negocios que, según sus investigaciones, habría servido para financiar campañas políticas, obtener contratos públicos y lavar recursos ilícitos mediante actividades como las carreras de caballos, la construcción, el transporte y la distribución de combustibles.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Gobierno estadounidense señaló a empresarios y compañías con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre ellos Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), a la que atribuye un papel en el presunto financiamiento de candidatos favorecidos por el grupo criminal.

Un documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas confirma que CEGESA figuró en el padrón de contratistas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo correspondiente a 2025, con vigencia registrada hasta el 1 de octubre de 2026.

CEGESA: del padrón municipal a los señalamientos de EE.UU.

El Tesoro sostiene que Gamaliel Garza García, empresario y aficionado a las carreras de caballos, habría utilizado su compañía CEGESA para canalizar dinero hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste. También lo acusa de obtener contratos gubernamentales de manera corrupta y de subcontratar trabajos a personas vinculadas con el grupo criminal.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CEGESA habría recibido contratos de gobiernos municipales de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas. La empresa presuntamente habría trabajado en coordinación con Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), otra compañía señalada por el Tesoro, que habría suministrado materiales para las obras.

El organismo estadounidense sostiene que, al inicio de 2026, ambas empresas se encontraban entre las pocas constructoras autorizadas por el CDN para trabajar en Nuevo Laredo.

El señalamiento también alcanza a Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, a quien el Tesoro identifica como participante en las operaciones cotidianas de CEGESA. Según la autoridad estadounidense, habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el grupo criminal.

¿Qué dice el documento oficial sobre CEGESA?

El Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, publicado el 24 de marzo de 2026, incluyó el padrón de contratistas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo correspondiente a 2025, con vigencia para 2026.

En la página 16 aparece Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V., con el registro SOPDU-066/2025. El documento indica que su autorización fue emitida el 1 de octubre de 2025 y que la vigencia registrada concluía el 1 de octubre de 2026.

Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its… — Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026

Este registro permite establecer que CEGESA figuró oficialmente en el padrón municipal. No permite concluir, por sí solo, que recibió contratos específicos, que hubo irregularidades en su adjudicación o que la empresa financió campañas electorales.

Los señalamientos sobre contratos presuntamente corruptos y recursos para campañas corresponden a las acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Carreras de caballos y presunto lavado de dinero

La investigación estadounidense también apunta al Club La Molienda, un complejo con hipódromo, restaurante y bar ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo. Según el Tesoro, el establecimiento estaría bajo control del CDN y obtendría ingresos mediante cuotas de entrada de participantes y espectadores de las carreras.

La autoridad estadounidense sostiene que el lugar habría permanecido bajo el control de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, con supervisión de otros integrantes del grupo criminal mientras él se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

El Tesoro también relaciona las operaciones de La Molienda con el Casino Centenario, mediante una alianza que habría permitido realizar apuestas en las carreras del hipódromo desde el casino. Las operaciones de Casino Centenario fueron suspendidas en abril de 2026 durante una acción coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Los señalamientos se apoyan, además, en antecedentes de presunto lavado mediante carreras de caballos. De acuerdo con el Tesoro, entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-40” y “Z-42”, habrían comprado, vendido y competido con caballos cuarto de milla utilizando recursos provenientes del narcotráfico.

La autoridad estadounidense afirma que empresas fachada habrían gastado 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas durante un periodo de 30 meses, como parte de operaciones que presuntamente permitieron lavar más de 22 millones de dólares. En junio de 2012, autoridades estadounidenses incautaron 455 caballos en Oklahoma.

Empresas de construcción, gas y transporte, entre las señaladas

Además de CEGESA y COPASA, el Tesoro identificó a otras compañías que, según sus investigaciones, formarían parte de la red financiera atribuida al Cártel del Noreste.

Entre las empresas mencionadas se encuentran:

Cuadra San Dibanh, un rancho de caballos que, de acuerdo con el Tesoro, estaría bajo control de Gamaliel Garza García y participaría en competencias en México.

Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.

Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V.

Gas Energía Confiable, S.A. de C.V.

Propane Trading Group, S.A. de C.V.

Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.

Las compañías señaladas tienen actividades relacionadas con construcción, bienes raíces y combustibles. El Tesoro sostiene que forman parte de una red empresarial vinculada con el grupo criminal, aunque las acusaciones específicas deben atribuirse a la autoridad estadounidense.

Tamex y los cargamentos de cocaína

La operación también incluye a Tamex Leasing y Tamex Logistics, compañías de transporte de carga con sede en Nuevo Laredo. Según el Tesoro, la red habría sido utilizada para introducir narcóticos a Estados Unidos.

La autoridad estadounidense refiere dos cargamentos de cocaína, con un peso conjunto de 52 kilogramos, que fueron ocultados en compartimentos de tambores de freno de remolques.

En el caso se menciona a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado por el Tesoro como despachador de Tamex, a quien atribuye participación en el envío de los dos remolques incautados.

Las acusaciones forman parte de los motivos expuestos por Estados Unidos para incluir a personas y empresas en las medidas financieras anunciadas.

Pablo César Guajardo Álvarez, señalado como jefe de plaza

Entre las personas sancionadas figura Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”. El Tesoro lo identifica como presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y exlíder de un grupo de sicarios.

Según la información estadounidense, Guajardo fue detenido en 2020 por su presunta relación con los asesinatos ocurridos en 2017 de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos. Posteriormente, fue liberado. El Tesoro también le atribuye participación en el tráfico de armas para el CDN.

¿Qué dice Hacienda y qué implica la sanción?

Sobre las sanciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita identificados mediante análisis financiero.

Entre las señales detectadas se encuentran movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de lujo, joyería y bienes inmuebles, así como inconsistencias entre los perfiles fiscales y la actividad económica aparente de algunas empresas.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste.



Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las… pic.twitter.com/rh3qm5S8Xo — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026

La UIF también señaló la existencia de compañías con poca o ninguna actividad económica identificable.

La SHCP ha precisado que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas involucradas conservan sus derechos de defensa y audiencia conforme al procedimiento aplicable.

Por su parte, las sanciones de OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, además de restricciones a las operaciones sujetas a la jurisdicción de ese país.

La cuarta acción de mayor alcance contra el CDN

El Departamento del Tesoro describió esta medida como su cuarta y más amplia acción contra redes vinculadas con el Cártel del Noreste durante la administración de Donald Trump.

La dependencia estadounidense recordó que desde mayo de 2025 ha anunciado otras medidas contra integrantes y presuntos operadores del grupo, entre ellas acciones contra miembros de alto nivel, personas relacionadas con el tráfico de armas y empresas presuntamente vinculadas con sus operaciones.

El CDN es considerado por el Gobierno estadounidense sucesor de Los Zetas. Las autoridades de ese país le atribuyen actividades de tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína.

Con las nuevas sanciones, el Tesoro busca afectar la infraestructura financiera que, según sus investigaciones, permite al grupo mantener operaciones criminales mediante empresas y actividades comerciales.

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