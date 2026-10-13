SIAPA aplicará tandeos de agua en 627 colonias de Guadalajara desde el 15 de octubre hasta marzo de 2027

SIAPA ajustará el suministro de agua en siete zonas. Foto: Cuartoscuro

El SIAPA implementará a partir del jueves 15 de octubre un programa de rotación del servicio de agua en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. La medida abarcará aproximadamente 42% de la cobertura del organismo y contempla periodos de baja presión o posibles interrupciones de hasta 24 horas.

El programa se aplicará en siete zonas de abastecimiento y no abarcará a toda la ciudad. La primera etapa permanecerá vigente hasta marzo de 2027.

¿Cómo funcionarán los tandeos de agua del SIAPA?

De acuerdo con la información del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el servicio se organizará mediante un calendario de rotación entre siete sectores abastecidos por la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle.

Las principales características del programa son:

Colonias afectadas: 627, distribuidas en siete zonas

627, distribuidas en siete zonas Frecuencia: cada sector tendrá reducciones de presión entre dos y tres días por semana

cada sector tendrá reducciones de presión entre dos y tres días por semana Duración: la baja presión o interrupción podrá extenderse hasta 24 horas continuas por día programado

la baja presión o interrupción podrá extenderse hasta 24 horas continuas por día programado Vigencia: la primera etapa está prevista hasta marzo de 2027

la primera etapa está prevista hasta marzo de 2027 Cobertura: la medida no contempla las colonias abastecidas por sistemas distintos a la Planta Potabilizadora número 1

El organismo precisó que no necesariamente habrá un corte total del suministro en todos los casos, pues las afectaciones dependerán de las condiciones de operación y de la ubicación de cada colonia.

⚠️Información importante⚠️



Conoce mas detalles del Programa de Rotación de Servicio de Agua Limpia y descarga en el siguiente enlace el listado de las colonias por zona:https://t.co/louVr6bx8i pic.twitter.com/Iw0uv9Zm2m — Siapagdl (@siapagdl) October 13, 2026

¿Cómo saber si mi colonia tendrá baja presión de agua?

Las personas usuarias pueden consultar el calendario y verificar si su domicilio está incluido en el programa mediante el portal habilitado por el organismo:

https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx

La plataforma permite ubicar el domicilio en un mapa y conocer qué acueducto abastece la zona, así como los días en que podría registrarse baja presión en el suministro.

El SIAPA advirtió que los tiempos de recuperación del servicio pueden variar según la ubicación y la topografía de cada colonia. Durante octubre se realizarán ajustes operativos conforme a los resultados de la implementación.

SIAPA ofrecerá pipas gratuitas y cisternas

Para atender las necesidades de las colonias incluidas en el programa, el organismo habilitará pipas gratuitas y colocará cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos de la ciudad.

Estas alternativas buscan facilitar el acceso al agua durante los periodos programados de baja presión o interrupción del servicio.

El SIAPA informó que mantendrá el seguimiento de las condiciones de operación y comunicará las actualizaciones mediante sus canales oficiales.

¿Qué trabajos realizará el SIAPA durante los tandeos?

De manera paralela al programa, se intensificarán las labores de limpieza y mantenimiento de tanques, filtros, clarificadores y equipos de abastecimiento.

El organismo también recomendó a la población limpiar, en la medida de lo posible, sus aljibes y tinacos, con el objetivo de mejorar las condiciones de almacenamiento del agua en los hogares.

Asimismo, llamó a las personas usuarias a utilizar el recurso de manera moderada y responsable, priorizando las necesidades esenciales y evitando desperdicios.

La primera etapa del programa concluiría en marzo de 2027, periodo en el que se prevé avanzar en obras de infraestructura hidráulica y en la modernización de la planta potabilizadora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.