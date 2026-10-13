CFE anuncia corte de luz en Tihuatlán, Veracruz, este 14 de octubre: durará 4 horas

CFE anuncia apagón en Veracruz este 14 de octubre. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz programado en la colonia El Mirador, en Tihuatlán, Veracruz, para el miércoles 14 de octubre de 2026. La suspensión temporal del servicio se debe a trabajos de desrame y mantenimiento preventivo en las inmediaciones de la carretera que conduce al Cristo de Tihuatlán.

¿Qué colonia de Veracruz se quedará sin luz el 14 de octubre?

Las labores se realizarán de las 10:00 a las 14:00 horas. Además, el organismo informó que prevé otro corte de energía eléctrica para el viernes 16 de octubre, aunque todavía no ha precisado la zona que resultará afectada.

La suspensión programada contempla la siguiente zona:

Estado: Veracruz

Veracruz Municipio: Tihuatlán

Tihuatlán Colonia afectada: El Mirador

El Mirador Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026

miércoles 14 de octubre de 2026 Horario: de 10:00 a 14:00 horas

de 10:00 a 14:00 horas Motivo: trabajos de desrame cerca de las líneas eléctricas

La CFE explicó que sus técnicos realizarán labores de poda y retiro de ramas de árboles que crecen cerca de los cables y equipos de la red eléctrica.

Estos trabajos buscan prevenir afectaciones al suministro y reducir riesgos relacionados con la vegetación próxima a la infraestructura.

Durante el horario establecido, las personas que habitan en la zona deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio. La empresa indicó que no es necesario reportar al número 071.

¿Habrá otro apagón en Veracruz el viernes 16 de octubre?

La CFE también informó que tiene previsto realizar otro corte de energía eléctrica el viernes 16 de octubre. Sin embargo, hasta el momento del aviso no se había dado a conocer la colonia o localidad que podría resultar afectada ni el horario de los trabajos.

Se recomienda consultar los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad para conocer cualquier actualización sobre esta segunda suspensión.

¿Cómo reportar que no hay luz a la CFE?

Si el suministro eléctrico no se restablece después del horario anunciado o la interrupción ocurre fuera del periodo programado, las personas usuarias pueden reportar la falla a la CFE.

Para hacerlo, existen dos opciones:

Teléfono: llamar al 071

llamar al 071 Aplicación móvil: utilizar CFE Contigo

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