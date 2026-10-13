Aumento del Seguro Social 2027: quiénes cobrarán primero el pago con el nuevo monto

Este es el calendario de pagos de enero del Seguro Social 2027. Foto: Envato

Millones de personas que reciben beneficios de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), la agencia federal que administra estos pagos, comenzarán a recibir el aumento del Seguro Social 2027 en los depósitos correspondientes a enero. Sin embargo, algunos beneficiarios tendrán el dinero antes de que termine 2026.

El calendario oficial establece que los primeros depósitos llegarán el jueves 31 de diciembre de 2026. Esa fecha corresponde a quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), a ciertos beneficiarios del Seguro Social y a algunas personas que cobran ambos programas.

El porcentaje del Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027 todavía no se había anunciado al 13 de octubre. La fecha en que cada persona cobrará dependerá del tipo de beneficio que recibe y, en la mayoría de los casos del Seguro Social, de su fecha de nacimiento.

¿Quiénes cobrarán primero el aumento del Seguro Social en 2027?

De acuerdo con elcalendario oficial de pagos de la SSA para 2027, los depósitos correspondientes a enero llegarán el 31 de diciembre de 2026 a estos beneficiarios.

Las personas que reciben únicamente Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Quienes reciben tanto SSI como beneficios del Seguro Social

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997

Estas categorías pueden coincidir en algunos casos. Por ejemplo, una persona que recibe ambos beneficios podría tener dos depósitos el mismo día, uno correspondiente al SSI y otro al Seguro Social.

El adelanto responde al calendario de pagos. El SSI suele pagarse el primer día de cada mes y ciertos beneficiarios del Seguro Social cobran el día 3. Como el 1 de enero de 2027 es feriado federal y el 3 de enero cae domingo, esos pagos se adelantan al último día hábil anterior.

¿Cuándo recibirás el aumento si solo cobras Seguro Social?

El Aumento del Seguro Social 2027 se dará a conocer el 14 de octubre. Foto: Envato

Quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997 y no cobran SSI tendrán su depósito de enero según su fecha de nacimiento.

Fecha de nacimiento Fecha de pago de enero de 2027 Del 1 al 10 Miércoles 13 de enero Del 11 al 20 Miércoles 20 de enero Del 21 al 31 Miércoles 27 de enero

La SSA distribuye estos pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes.

¿Cuánto aumentará el Seguro Social en 2027?

El porcentaje oficial del Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027 aún no se había anunciado al 13 de octubre. La SSA publica el ajuste en octubre, después de evaluar los datos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.

El cálculo se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados de Oficina (CPI-W), que mide los cambios de precios en una canasta de bienes y servicios. La agencia compara el promedio del tercer trimestre de 2026 con el del mismo periodo de 2025.

El ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los beneficios frente a la inflación.

Como referencia, el aumento por costo de vida de 2026 fue de 2.8%. Ese porcentaje no determina el ajuste de 2027, que depende de los datos de inflación del periodo correspondiente. La información oficial se publica en la página del COLA de la SSA.

¿Cómo consultar el nuevo monto de tu beneficio?

Una vez que la SSA publique el ajuste de 2027, los beneficiarios podrán consultar la cantidad actualizada en su cuenta de my Social Security. La agencia también envía notificaciones individuales sobre el nuevo monto.

Las notificaciones del COLA suelen estar disponibles a través de estos tres canales oficiales.

El monto final puede variar según las características de cada beneficio y las deducciones aplicables. Por eso, es importante revisar la cantidad individual en lugar de calcular el depósito únicamente a partir del porcentaje general del COLA.

¿Qué hacer si el pago no llega en la fecha prevista?

Si el depósito no aparece cuando corresponde, la SSA recomienda esperar tres días hábiles antes de comunicarse con la agencia. Durante ese periodo, también conviene revisar la cuenta bancaria y confirmar que los datos de depósito directo estén correctos.

Para recibir asistencia, puedes llamar al 1-800-772-1213. Las personas que utilizan el servicio TTY pueden comunicarse al 1-800-325-0778. También pueden revisar la información de su beneficio enmy Social Security.

La SSA advierte que sus servicios son gratuitos. Desconfía de mensajes o llamadas que exijan pagos por adelantado mediante transferencias bancarias o tarjetas de regalo para tramitar el aumento.

Si sospechas de una estafa relacionada con la agencia, puedes presentar un reporte ante la Oficina del Inspector General de la SSA o llamar al 1-800-269-0271. El número TTY para esta oficina es 1-866-501-2101.

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