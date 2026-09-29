Descubren huachitúnel de 143 metros en Tlaxcoapan, Hidalgo

Autoridades destruyeron un túnel de 143 metros. Fotos: Gob. Municipal Tlaxcoapan

Un túnel de 143 metros de longitud relacionado con el robo de hidrocarburo fue destruido en la localidad de Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad estatal para mitigar riesgos en la zona.

El inmueble subterráneo había sido inhabilitado previamente y, posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó proceder con su destrucción, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

¿Dónde estaba el túnel relacionado con el huachicoleo?

El túnel se encontraba en la comunidad de Teocalco, perteneciente al municipio de Tlaxcoapan, una zona donde las autoridades realizaron trabajos para eliminar la estructura vinculada con actividades de robo de hidrocarburo.

La intervención fue acompañada por el Gobierno Municipal de Tlaxcoapan y contó con la participación de distintas instituciones estatales y federales.

El objetivo de las labores fue atender las condiciones generadas por la existencia de la estructura y reducir los riesgos asociados con la actividad ilícita para la población y la infraestructura cercana.

¿Quiénes participaron en la destrucción del huachitúnel?

En las acciones participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Hidalgo, así como personal de distintas dependencias involucradas en materia de seguridad, procuración de justicia, protección civil y operación de infraestructura energética y ferroviaria.

Entre los funcionarios presentes estuvieron Teresa Olivares Reyna, presidenta municipal de Tlaxcoapan; Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno de Hidalgo; Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública estatal, y Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

También participaron representantes de Ferromex, personal de Logística de Pemex, la Fiscalía General de la República, Protección Civil estatal y Protección Civil municipal.

La coordinación entre estas instituciones permitió llevar a cabo los trabajos para la destrucción de la estructura después de que ésta había sido previamente inhabilitada.

¿Por qué destruyeron el túnel de 143 metros?

De acuerdo con la información oficial proporcionada, la estructura estaba relacionada con el robo de hidrocarburo, por lo que primero fue inhabilitada y posteriormente la FGR determinó su destrucción.

La medida forma parte de las acciones de las autoridades para atender instalaciones utilizadas presuntamente para actividades ilícitas y disminuir los riesgos que pudieran representar para la población, instalaciones y vías de comunicación de la zona.

La presencia de personal especializado de Protección Civil, Pemex, Ferromex y autoridades de seguridad y procuración de justicia permitió realizar la intervención de manera coordinada.

Con la destrucción del túnel de 143 metros en Teocalco, las autoridades de Hidalgo dieron continuidad a las acciones contra la infraestructura vinculada con el robo de hidrocarburo en la entidad.

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