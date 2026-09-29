Se salva de milagro: escapa de choque e incendio en carretera de Hidalgo

Sujeto se salva de milagro en el Arco Norte. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un accidente de película se registró en el Arco Norte el día de ayer donde una serie de choques provocaron el cierre de la circulación en ambos sentidos y una importante carga vehicular en la zona.

Se salva en accidente carretero

Un tractocamión de grúa perdió el control, chocó y se incendió alrededor del kilómetro 115, en la subida hacia Ajoloapan. Al volcar, una bola de fuego se extendió por la pista, la cual casi alcanzó a un hombre que estaba colgado del muro de contención central. La pesada unidad derrapó, tiró parte del muro, sin embargo, el sujeto se salvó de milagro. Como lo muestra este video de la red X que subió el usuario dk1250

Una grúa perdió el control, chocó y se incendió en el km 115 del Arco Norte (curva hacia Ajoloapan) tras un choque previo y una volcadura. Hubo una carambola con tráiler y autos. Dirección a Atlacomulco, todo quedó en video. 👇 pic.twitter.com/7NNlfcXeHI — DK 1250 (@dk1250) September 29, 2026

Previamente, en ese mismo punto, dos vehículos habían chocado por alcance y una camioneta terminó volcada, lo que provocó la detención del tránsito. Al parecer, el conductor de la grúa no se percató del accidente que estaba en la pista.

🚨 #Entérate

Una grúa perdió el control, chocó y se incendió sobre la autopista #ArcoNorte, a la altura del km 115, en la curva de ascenso hacia #Ajoloapan. Posteriormente se registró una carambola con al menos dos vehículos y un tráiler. pic.twitter.com/T4CpJHs7f2 — Alfredo González (@alfredolez) September 29, 2026

¿Qué dijo el Arco Norte?

A las 16:40 horas, Arco Norte informó sobre el cierre de la circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 117, en el tramo Ajoloapan-Pachuca, y pidió a los automovilistas seguir las indicaciones del personal en el sitio.

✅ Atención l Actualización vial



Se ha atendido el incidente en el km 117+000

La circulación queda liberada en su totalidad.

🚗 Se registra carga vehicular en la zona en ambos sentidos.

🚗 Maneje con precaución. https://t.co/XnbIrTb5CC — Arco Norte (@arconorte) September 29, 2026

Más tarde, a las 23:53 horas, la autopista informó que el incidente en el kilómetro 117+000 había sido atendido y que la circulación quedaba liberada en su totalidad, aunque permanecía carga vehicular en ambos sentidos.

¿Cómo evitar accidentes carreteros?

Para evitar accidentes carreteros, las principales recomendaciones son:

No exceder los límites de velocidad y reducirla con lluvia, neblina o poca visibilidad

y reducirla con lluvia, neblina o poca visibilidad No usar el celular mientras se conduce , ni siquiera para enviar mensajes

, ni siquiera para enviar mensajes Nunca manejar bajo los efectos del alcohol o drogas

No conducir con sueño o fatiga ; hacer pausas en trayectos largos

; hacer pausas en trayectos largos Revisar el vehículo antes de salir: llantas, frenos, luces, niveles y limpiaparabrisas

llantas, frenos, luces, niveles y limpiaparabrisas Usar siempre el cinturón de seguridad , incluidos los pasajeros de los asientos traseros

, incluidos los pasajeros de los asientos traseros Mantener distancia suficiente con el vehículo de adelante para poder frenar

con el vehículo de adelante para poder frenar Extremar precauciones al rebasar , especialmente a camiones, autobuses y vehículos pesados

, especialmente a camiones, autobuses y vehículos pesados Disminuir la velocidad sobre pavimento mojado y evitar maniobras brusca

y evitar maniobras brusca Respetar señalamientos, zonas de obras y cierres carreteros

No detenerse en curvas, pendientes o lugares sin visibilidad ; si ocurre una emergencia, colocar señalización y salir de la zona de riesgo cuando sea posible

; si ocurre una emergencia, colocar señalización y salir de la zona de riesgo cuando sea posible Consultar las condiciones de la carretera y el clima antes de viaja.

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