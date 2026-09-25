La nueva ruta de la metanfetamina del Cártel de Sinaloa: de África a Australia

El cártel de Sinaloa tendría laboratorios en África. Foto: AFP

El cártel de Sinaloa estaría utilizando países del sur y oeste de África para producir metanfetamina y abastecer los mercados de Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo con investigaciones policiales citadas por AFP.

Uno de los principales casos se ubica en Swartruggens, Sudáfrica, donde las autoridades desmantelaron en mayo un laboratorio con capacidad para producir hasta cinco toneladas de metanfetamina al mes.

La investigación señala que cinco de los 13 detenidos en ese operativo eran mexicanos y tenían formación como químicos. Habrían llegado a Sudáfrica en marzo de 2025 con visas de turistas.

Cártel de Sinaloa tendría laboratorios en Sudáfrica

Las autoridades sudafricanas investigan si un cargamento de metanfetamina decomisado en Australia fue producido en el laboratorio de Swartruggens.

El sitio tenía una ubicación estratégica, cerca de carreteras principales. Además, los investigadores encontraron instalaciones capaces de manejar grandes cantidades de productos químicos. Según las autoridades, el laboratorio utilizaba el método P2P, basado en fenil-2-propanona, además de sustancias químicas importadas de China e India.

La policía también descubrió en agosto cinco toneladas de cartuchos, catalizadores y reactivos relacionados con la fabricación de drogas sintéticas.

Australia, el mercado al que apuntaría la red

La policía australiana confirmó que ha detectado un aumento del interés de los cárteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia.

El traslado de la droga no se limitaría a los barcos. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje, después de viajar desde Sudáfrica.

La investigación señala que Australia y Nueva Zelanda representan mercados especialmente atractivos debido al alto precio de la metanfetamina.

México, Sudáfrica y Nigeria: así operaría la red

La presencia de mexicanos también fue detectada en Nigeria, donde cuatro fueron detenidos durante operativos contra laboratorios de metanfetamina.

En Sudáfrica, la cifra de mexicanos arrestados en este tipo de investigaciones llegó a 16 desde 2024.

En Nigeria, las autoridades desmantelaron en mayo el mayor laboratorio de metanfetamina localizado hasta entonces en ese país. Tres mexicanos y siete nigerianos fueron detenidos.

Las investigaciones también alcanzan a Mozambique, donde dos mexicanos fueron detenidos en abril y posteriormente fueron localizados productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina.

Las autoridades advierten además que la producción y el tránsito de drogas sintéticas pueden aumentar el consumo local en los países donde operan estas redes. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y establecer si los cargamentos decomisados en Australia fueron producidos en laboratorios instalados en África.

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