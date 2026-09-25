Polo afecta costas de México con lluvias e inundaciones: ¿dónde y cuándo tocaría tierra?

Huracán Polo causa afectaciones. Foto: CÉSAR CABRERA | Uno TV

El huracán Polo continúa generando efectos en gran parte del Pacífico mexicano, donde mantiene lluvias, fuertes rachas de viento, marejadas y cierre de puertos a la navegación.

Aunque el sistema permanece mar adentro y se desplaza paralelo a las costas nacionales, autoridades federales mantienen vigilancia debido al riesgo de inundaciones costeras, corrientes de resaca y oleaje elevado en varios estados.

¿Dónde y cuándo tocaría tierra el huracán Polo?

Se prevé que el sistema toque tierra en Baja California Sur a inicios de la siguiente semana, por lo que la alerta es monitoreada incluso por los Estados Unidos.

✅ #ACAPULCO | POLICÍA MUNICIPAL AYUDA A SACAR LANCHAS DEL MAR, TRAS EL PASO DE POLO



Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a pescadores y lancheros para retirar sus embarcaciones del mar con camionetas pick up de la corporación 🚓, ante los fuertes vientos y el oleaje que… pic.twitter.com/eabNaDthc6 — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) September 23, 2026

Trayectoria en vivo:

Polo sigue como huracán categoría 4, pero podría volver a 5

La Secretaría de Marina informó que Polo mantiene vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste-noroeste.

Durante la tarde de este 24 de septiembre, el sistema se localizaba a 253 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 364 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las autoridades advirtieron que durante las próximas horas podría fortalecerse nuevamente hasta categoría 5, antes de comenzar un nuevo proceso de debilitamiento.

El #HuracánPolo categoría 4 mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas nacionales, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 305 km/h.



Actualmente se localiza a 253 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 364 km al oeste-suroeste de… pic.twitter.com/csjtsyroBD — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 24, 2026

Oleaje y lluvias afectan seis estados

Las bandas nubosas del huracán mantienen condiciones adversas desde Chiapas hasta Nayarit.

La Marina reportó oleaje de entre 3 y 5 metros de altura, además de lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Las autoridades de Protección Civil han pedido evitar actividades recreativas en playas y atender las indicaciones oficiales.

🇲🇽⛈ México, bajo el agua: impactantes imágenes de las fuertes lluvias que azotan el país



El huracán Polo y otros fenómenos meteorológicos provocan lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados de México. Las fuertes precipitaciones ya están causando… https://t.co/ITcQ9p8Vd2 pic.twitter.com/POZnbg5M2m — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 24, 2026

Jalisco mantiene playas cerradas

En la costa de Jalisco, particularmente en zonas como Melaque, continúan registrándose fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado.

Las autoridades mantienen bandera roja en diversas playas y llamaron a turistas y residentes a evitar ingresar al mar.

En este momento, así se encuentran las playas de #Melaque, en la Costa Sur de Jalisco. 🚨



Ante el paso cercano del huracán #Polo, se registra oleaje de 2 a 3 metros y vientos de moderados a fuertes.🌊



Las playas se encuentran con bandera roja, evita ingresar al mar. 🚩



Ante… pic.twitter.com/0D4Lo8mY99 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 24, 2026

Protección Civil estatal exhortó a la población a mantenerse alejada de árboles, estructuras metálicas y objetos que puedan ser proyectados por los fuertes vientos asociados al ciclón.

Michoacán reporta daños en la costa

En Michoacán, el oleaje comenzó a afectar zonas costeras del municipio de Aquila, donde el mar invadió parte de las playas.

Además, comunidades como Playa Azul y Las Peñas reportaron daños en enramadas y algunas viviendas debido a las marejadas y las lluvias asociadas al ciclón.

La vigilancia continúa ante la posibilidad de nuevas afectaciones mientras el fenómeno permanece cercano al litoral.

#Michoacán | 🌊 La fuerza del huracán Polo dejó severas afectaciones en la costa michoacana, donde varias enramadas y viviendas de municipios como Playa Azul y Las Peñas resultaron destruidas por las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico.



📹 | Las Peñas Al Extremo pic.twitter.com/8h0fMhAW1F — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) September 24, 2026

Olas alcanzan comercios en Colima

En Colima, los efectos de Polo ya se sienten en playas como El Paraíso, Pascuales y Playa Paraíso, donde el oleaje ha avanzado tierra adentro.

🌊 Polo provoca fuerte oleaje en Colima: el mar alcanzó calles, restaurantes y comercios en zonas costeras.



⚠️ Las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería permanecen cerradas de manera preventiva.#IMN #IMNNoticias #HuracánPolo #Colima pic.twitter.com/TydbX7g5Gw — IMN (@IMNoticiero) September 25, 2026

Autoridades locales reportaron olas que superaron los comercios instalados frente al mar y alcanzaron calles cercanas a la costa.

En algunos puntos, los reportes indican oleaje de hasta 8 metros de altura, una de las afectaciones más relevantes asociadas al fenómeno.

🌊 Así luce Playa Paraíso, Armería, tras el paso del huracán Polo. pic.twitter.com/yT5cDBr2jA — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) September 24, 2026

Puerto Escondido cerró la navegación por fuerte oleaje

En Oaxaca, las lluvias registradas durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles estuvieron acompañadas de fuerte oleaje en la línea costera.

Debido a las marejadas, la Capitanía de Puerto ordenó el cierre de Puerto Escondido para embarcaciones menores. Pescadores y prestadores de servicios retiraron lanchas de la Bahía Principal ante olas de entre 2 y 3 metros de altura.

🌊 ¡ALERTA EN CARRIZALILLO POR FUERTE OLEAJE!



Olas de gran tamaño sorprenden en esa playa de Puerto Escondido, #Oaxaca. ⚠️Se recomienda extremar precauciones, especialmente a quienes no saben nadar. Evita ingresar al mar ante el fuerte oleaje. pic.twitter.com/t5YGPH5Wf8 — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) September 24, 2026

Además, se reportaron lluvias de moderadas a fuertes en Puerto Escondido, Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla, aunque hasta el momento no se han informado daños de consideración.

Acapulco y Zihuatanejo siguen bajo vigilancia

En Guerrero, el huracán no tocó tierra, pero dejó durante varios días fuertes marejadas, viento intenso y oleaje elevado.

Las afectaciones fueron especialmente visibles en Zihuatanejo, donde el mar causó daños en muelles, restaurantes y diversas estructuras ubicadas frente a la costa.

🌀⚠️ #Polo sigue siendo un peligroso #huracán Categoría 5.

Se esperan Lluvias intensas en la costa del Pacífico: #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero.

¿Vives en la zona de afectación? Cuéntanos cómo están las cosas por allá.



Vista playa #Ixtapa #Zihuatanejo… pic.twitter.com/MMAGM9dQ0S — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 24, 2026

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la región debido a la persistencia del oleaje.

Actualizan cierre de puertos

La Secretaría de Marina actualizó las restricciones a la navegación por las condiciones marítimas generadas por el huracán.

Cerrados a todo tipo de embarcaciones:

Acapulco, Guerrero

Zihuatanejo, Guerrero

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Manzanillo, Colima

Cerrados para embarcaciones menores:

Puerto Marqués, Guerrero

Puerto Escondido, Oaxaca

Barra de Navidad, Jalisco

Baja California Sur entra en zona de vigilancia

Aunque Polo se aleja gradualmente del sur y occidente del país, los pronósticos mantienen atención sobre Baja California Sur, donde podría tocar tierra el lunes por la tarde.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos al advertir que el huracán podría llegar a la península durante los próximos días y mantenerse como huracán categoría 3 o 4 hasta el fin de semana.

🌀 WEATHER ALERT: Hurricane Polo



Hurricane Polo, currently a Category 4 storm, is forecast to approach the Baja Peninsula before moving toward Sonora, bringing dangerous winds, heavy rain, flooding, mudslides, hazardous ocean conditions, and possible power outages.



⚠️ Stay… pic.twitter.com/IrdPqB8H6p — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 24, 2026

El aviso señala riesgo por corrientes de resaca, oleaje extremo, inundaciones y posibles deslaves en caminos de zonas que van desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro.

Las autoridades mexicanas continúan monitoreando la trayectoria del ciclón y recomiendan a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar acercarse a playas, escolleras y zonas de rompimiento de olas.

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