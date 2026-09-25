Polo afecta costas de México con lluvias e inundaciones: ¿dónde y cuándo tocaría tierra?
El huracán Polo mantiene fuertes lluvias, viento y oleaje en varios estados del Pacífico; autoridades mantienen alertas
El huracán Polo continúa generando efectos en gran parte del Pacífico mexicano, donde mantiene lluvias, fuertes rachas de viento, marejadas y cierre de puertos a la navegación.
Aunque el sistema permanece mar adentro y se desplaza paralelo a las costas nacionales, autoridades federales mantienen vigilancia debido al riesgo de inundaciones costeras, corrientes de resaca y oleaje elevado en varios estados.
¿Dónde y cuándo tocaría tierra el huracán Polo?
Se prevé que el sistema toque tierra en Baja California Sur a inicios de la siguiente semana, por lo que la alerta es monitoreada incluso por los Estados Unidos.
Trayectoria en vivo:
Polo sigue como huracán categoría 4, pero podría volver a 5
La Secretaría de Marina informó que Polo mantiene vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste-noroeste.
Durante la tarde de este 24 de septiembre, el sistema se localizaba a 253 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 364 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Las autoridades advirtieron que durante las próximas horas podría fortalecerse nuevamente hasta categoría 5, antes de comenzar un nuevo proceso de debilitamiento.
Oleaje y lluvias afectan seis estados
Las bandas nubosas del huracán mantienen condiciones adversas desde Chiapas hasta Nayarit.
La Marina reportó oleaje de entre 3 y 5 metros de altura, además de lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas en:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Las autoridades de Protección Civil han pedido evitar actividades recreativas en playas y atender las indicaciones oficiales.
Jalisco mantiene playas cerradas
En la costa de Jalisco, particularmente en zonas como Melaque, continúan registrándose fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado.
Las autoridades mantienen bandera roja en diversas playas y llamaron a turistas y residentes a evitar ingresar al mar.
Protección Civil estatal exhortó a la población a mantenerse alejada de árboles, estructuras metálicas y objetos que puedan ser proyectados por los fuertes vientos asociados al ciclón.
Michoacán reporta daños en la costa
En Michoacán, el oleaje comenzó a afectar zonas costeras del municipio de Aquila, donde el mar invadió parte de las playas.
Además, comunidades como Playa Azul y Las Peñas reportaron daños en enramadas y algunas viviendas debido a las marejadas y las lluvias asociadas al ciclón.
La vigilancia continúa ante la posibilidad de nuevas afectaciones mientras el fenómeno permanece cercano al litoral.
Olas alcanzan comercios en Colima
En Colima, los efectos de Polo ya se sienten en playas como El Paraíso, Pascuales y Playa Paraíso, donde el oleaje ha avanzado tierra adentro.
Autoridades locales reportaron olas que superaron los comercios instalados frente al mar y alcanzaron calles cercanas a la costa.
En algunos puntos, los reportes indican oleaje de hasta 8 metros de altura, una de las afectaciones más relevantes asociadas al fenómeno.
Puerto Escondido cerró la navegación por fuerte oleaje
En Oaxaca, las lluvias registradas durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles estuvieron acompañadas de fuerte oleaje en la línea costera.
Debido a las marejadas, la Capitanía de Puerto ordenó el cierre de Puerto Escondido para embarcaciones menores. Pescadores y prestadores de servicios retiraron lanchas de la Bahía Principal ante olas de entre 2 y 3 metros de altura.
Además, se reportaron lluvias de moderadas a fuertes en Puerto Escondido, Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla, aunque hasta el momento no se han informado daños de consideración.
Acapulco y Zihuatanejo siguen bajo vigilancia
En Guerrero, el huracán no tocó tierra, pero dejó durante varios días fuertes marejadas, viento intenso y oleaje elevado.
Las afectaciones fueron especialmente visibles en Zihuatanejo, donde el mar causó daños en muelles, restaurantes y diversas estructuras ubicadas frente a la costa.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la región debido a la persistencia del oleaje.
Actualizan cierre de puertos
La Secretaría de Marina actualizó las restricciones a la navegación por las condiciones marítimas generadas por el huracán.
Cerrados a todo tipo de embarcaciones:
- Acapulco, Guerrero
- Zihuatanejo, Guerrero
- Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Manzanillo, Colima
Cerrados para embarcaciones menores:
- Puerto Marqués, Guerrero
- Puerto Escondido, Oaxaca
- Barra de Navidad, Jalisco
Baja California Sur entra en zona de vigilancia
Aunque Polo se aleja gradualmente del sur y occidente del país, los pronósticos mantienen atención sobre Baja California Sur, donde podría tocar tierra el lunes por la tarde.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos al advertir que el huracán podría llegar a la península durante los próximos días y mantenerse como huracán categoría 3 o 4 hasta el fin de semana.
El aviso señala riesgo por corrientes de resaca, oleaje extremo, inundaciones y posibles deslaves en caminos de zonas que van desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro.
Las autoridades mexicanas continúan monitoreando la trayectoria del ciclón y recomiendan a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar acercarse a playas, escolleras y zonas de rompimiento de olas.
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