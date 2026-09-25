Desde el Senado, presidente de Corea agradece apoyo histórico de México y perfila alianzas tecnológicas

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

Durante su visita al Senado de la República, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, agradeció el respaldo histórico de México y destacó la decisión de establecer el 4 de mayo como Día de Corea, una fecha para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Corea agradece respaldo histórico de México

Desde la tribuna del Senado, el mandatario surcoreano reconoció a los legisladores mexicanos por impulsar esta fecha conmemorativa.

“En esta sala del Senado han decidido que el 4 de mayo sea el día de Corea, a lo cual agradezco en el nombre del pueblo coreano”.

Lee Jae Myung también recordó el respaldo que, según expuso, México brindó a Corea durante el conflicto bélico de 1950.

El presidente surcoreano destacó que ese apoyo forma parte de la historia que une a ambos países y señaló que el pueblo de Corea mantiene presente aquella ayuda.

“México envió unos cien mil efectivos soldados a la guerra civil de Corea en 1950 y nos han ayudado a defender nuestra patria”.

México y Corea buscan ampliar cooperación tecnológica

A partir de esa relación histórica, Lee Jae Myung planteó llevar la cooperación bilateral hacia nuevos sectores.

El mandatario señaló que la confianza construida entre ambos países puede servir como base para impulsar proyectos relacionados con industrias de punta, innovación, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial.

“Esta confianza que venimos acumulando podemos colaborar hacia ámbitos más amplios como temas de industrias de punta, de innovación y también de IA y aeroespacial”.

El presidente de Corea del Sur agregó que ambos gobiernos acordaron avanzar hacia nuevos espacios de colaboración, con la expectativa de obtener resultados concretos.

La visita al Senado forma parte de la agenda bilateral entre México y Corea del Sur, con una relación que busca incorporar nuevos temas estratégicos además de los vínculos históricos entre ambas naciones.

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