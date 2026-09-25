Noticias de hoy 24 de septiembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto
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Noticias de hoy 24 de septiembre 2026, en un minuto:
Se concretó la reapertura de la frontera entre Chihuahua y Estados Unidos para la exportación de ganado en pie, tras el cierre de casi dos años por el gusano barrenador.
A tres meses del doble sismo en Venezuela, ocurrido el 24 de junio, continúan las labores para recuperar cuerpos entre los escombros de las estructuras colapsadas.
Ecuador desarticula brazo del CJNG
Ecuador, con ayuda de Estados Unidos, desarticuló un brazo local del Cártel Jalisco Nueva Generación. Reportan 30 personas detenidas relacionadas directamente con el narco mexicano.
El jitomate hoy es más caro. Durante la primera quincena de septiembre de 2026, aumentó su precio 22.79%, reportó elInegi.
Kalimba perdió el juicio por daño moral contra Melissa Galindo tras acusaciones de abuso sexual que se hicieron públicas en marzo de 2023.
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