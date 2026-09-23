¡Cuidado al circular! Reportan pedradas contra autos en avenida López Mateos en Zapopan

En Zapopan sujetos lanzaron piedras a los autos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Jalisco es una entidad con diversas complejidades en materia de vialidad. Ahora, usuarios de la avenida López Mateos, en Zapopan, reportaron que sujetos estarían arrojando rocas contra los automovilistas.

Video de las pedradas en Zapopan

El video fue compartido por la cuenta @Trafico_ZMG y muestra el momento en que sujetos lanzan una piedra contra los vehículos que circulan por la zona. El hecho ocurrió en el desnivel de Las Águilas, sobre la avenida López Mateos, con dirección de norte a sur.

Usuarios señalaron que los supuestos responsables serían personas en situación de calle. Entre los comentarios publicados en redes sociales se leen testimonios de conductores que aseguran haber enfrentado situaciones similares.

Conductores alertan que personas en aparente situación de calle arrojan piedras a los vehículos que circulan sobre López Mateos, en el desnivel de Las Águila, en sentido de norte a sur ⚠️📍Ojo a la zona @JaliscoVial @PoliciaZapopan #DenunciaZMG pic.twitter.com/t5fGb4c3vr — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) September 22, 2026

“Diario hay indigentes en los carriles centrales; hace unos días estaba uno sentado en un camellón, me sacó un sustote. Pensé que le iba a pasar encima de los pies”.

Otro usuario escribió: “Sí, me estrellaron el parabrisas del carro”.

También hubo quienes cuestionaron la falta de vigilancia en la zona: “Si no pasa una desgracia no hacen nada, hasta que suceda algo grave por estos loquitos”.

Otro comentario pidió directamente la intervención de las autoridades: “Por favor que la policía vigile y quite a esas personas”.

La cuenta @Trafico_ZMG mencionó a la Policía Vial Jalisco y a la Policía de Zapopan en la publicación; sin embargo, hasta el momento no se informó de alguna respuesta de las corporaciones.

El lanzamiento de piedras contra autos no es exclusivo de Jalisco

En 2025, en la Ciudad de México (CDMX) comenzaron a difundirse reportes sobre sujetos que presuntamente lanzaban piedras contra automóviles con el propósito de obligar a los conductores a detenerse para, aparentemente, asaltarlos.

Este tipo de hechos puede tener distintas motivaciones y, aunque en algunos casos se ha señalado un posible intento de robo, tampoco se descarta que se trate de actos de vandalismo.

En marzo de este año, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó sobre el desmantelamiento de un campamento donde presuntamente se ocultaban personas señaladas de arrojar piedras a automovilistas que circulaban por Circuito Interior.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre la detención de dos sujetos señalados por arrojar piedras a automovilistas en la vía pública.

Por ello, ante reportes de este tipo, se recomienda a los conductores extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

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