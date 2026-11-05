¿Quién era Gabriel Rivas Ríos, activista y regidor de Morena asesinado en Cuernavaca?

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos. Foto: Gobierno de Morelos

La tarde de este miércoles 4 de noviembre se dio a conocer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca, Morelos, quien además de desempeñarse como regidor, era un reconocido activista y luchador social en el estado.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Morelos confirmó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos.

Sobre el homicidio, medios locales informaron que el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca fue asesinado tras un ataque con armas de fuego, mientras circulaba a bordo de un vehículo.

De acuerdo con estos reportes, fue alcanzado por sujetos que viajaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones para después escapar del lugar.

Luego la Fiscalía General de Morelos indicó que agotará todas las líneas de investigación en torno a lo ocurrido este miércoles 4 de noviembre, para dar con los responsables del homicidio.

¿Quién era Gabriel Rivas Ríos?

Se desempeñaba desde 2025 como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca por Morena. Pero antes también fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1994 a 1997.

Igualmente, el político era reconocido en Cuernavaca y todo el estado de Morelos como un activista y luchador social.

Exigen justicia y lamentan su asesinato

Al igual que su partido político, colectivos y activistas, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, lamentó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, expresando también sus condolencias a su familia y seres queridos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, dijo.

Y también informó que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos y se haga justicia.

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