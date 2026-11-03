IMSS abre 2 mil 500 plazas para médicos especialistas; registro inicia en noviembre y estas son las fechas clave

Hubo especulaciones sobre la Modalidad 40 por fallas. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió este 3 de noviembre la convocatoria para la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, quienes podrán participar en el proceso de selección mediante un registro en línea.

Este martes inició el registro virtual para la contratación. En esta primera etapa, los aspirantes solo capturarán sus datos y documentos.

Posteriormente, se abrirá la segunda etapa del registro, dividida de la siguiente manera:

18 y 19 de noviembre : registro para médicos que ya trabajan en el IMSS y forman parte de su bolsa de trabajo.

: registro para médicos que ya trabajan en el IMSS y forman parte de su bolsa de trabajo. 20 y 21 de noviembre: médicos externos al IMSS y especialistas de generaciones anteriores que participaron en convocatorias previas.

En la primera fase de inscripción virtual, el IMSS informará cuál fecha corresponde a cada especialista.

¿Qué plazas están disponibles?

El IMSS abrió 2 mil 500 plazas para la contratación de las siguientes especialidades médicas:

Urgencias

Cirugía

Ginecología y obstetricia

Urología

Medicina interna

Cardiología

Imagenología

Anestesiología

Otras

De acuerdo con el director general del instituto, Zoé Robledo, un médico especialista con un año de antigüedad y jornada completa recibía 36 mil 896 pesos netos mensuales; sin embargo, con el incremento salarial del 8%, quedó en 39 mil 120 pesos.

Requisitos

Para esta convocatoria, los requisitos solo pueden ser consultados por las personas que iniciaron su registro virtual.

Estos eran los requisitos solicitados en la contratación de marzo, los cuales podrían ser similares en este nuevo periodo de contratación.

Médicos egresados de otras instituciones, generación 2026

Instituciones del sector público u organismos públicos descentralizados

Diploma institucional de la especialidad, emitido a nivel federal.

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica correspondiente o documento oficial que demuestre que está en trámite.

Instituciones del sector privado

Diploma de especialidad emitido por una institución privada reconocida ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica correspondiente o documento oficial que demuestre que está en trámite.

Médicos egresados de generaciones anteriores de cualquier instituto

Cédula profesional de la especialidad a la que solicitan ingresar.

Título universitario de la especialidad médica de una institución educativa avalada por la CIFRHS.

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica correspondiente.

Otros documentos

Identificación oficial.

Acta de nacimiento actualizada al último mes.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP con formato QR.

RFC impreso desde el portal del SAT.

Número de Seguridad Social.

Comprobante de pago (caso de contar con antecedentes laborales en el IMSS).

Fotografía en formato JPG/PNG, máximo 1MB, clara y sin gafas.

Para médicos con estudios en el extranjero

Documentación con apostilla.

Revalidación de estudios ante la SEP.

Cédula profesional de especialidad.

¿Cómo deben entregarse los documentos?

Versión digital.

Física en tamaño carta.

Original y copia.

Blanco y negro.

Ambos lados.

Paso a paso para el registro

Iniciar sesión o crear cuenta en este portal.

Capturar datos personales y de contacto.

Elegir hasta tres opciones de zona de interés laboral.

Capturar documentos de escolaridad.

Revisar oferta laboral.

En la contratación de marzo, los médicos especialistas debían acudir presencialmente a la cita asignada por el IMSS tras el registro virtual para validar documentos y elegir una plaza.

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