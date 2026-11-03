Explosión abre socavón en Cuautitlán Izcalli; reportan fuga de aguas residuales

Socavón en Cuautitlán Izcalli. Foto: Fernando Cruz

Una fuerte explosión puso en alerta a los vecinos de la colonia Bosques de la Hacienda en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los habitantes, se escuchó un estruendo en el subterráneo y posteriormente se abrió un socavón, del que comenzaron a salir aguas residuales que inundaron la avenida Bosques Escandinavos.

Controlan fuga de aguas residuales en Bosques de la Hacienda

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre el estruendo y la fuga de aguas residuales, por lo que personal de Protección Civil acudió al lugar.

Las autoridades acordonaron la zona y lograron controlar la fuga de agua. También limitaron el paso de vehículos en el área afectada.

¿Qué causó la explosión en Cuautitlán Izcalli?

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber causado la explosión. Sin embargo, las primeras diligencias apuntan a una posible acumulación de gas butano, sin que la causa esté confirmada.

Vecinos exigen una respuesta clara e inmediata pues temen que se registren más explosiones en el subterráneo.