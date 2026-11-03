¿Tienes tarjeta Inapam? Puedes viajar en autobús con 50% de descuento

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta Inapam pueden obtener 50% de descuento en boletos de autobús en algunas líneas de transporte foráneo en México, entre ellas ADO, ETN Turistar y Primera Plus, aunque el beneficio está sujeto a disponibilidad y a las condiciones establecidas por cada empresa.

Este apoyo permite a los pasajeros de 60 años o más reducir el costo de sus traslados al presentar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), ya sea durante la compra del boleto o al momento de abordar, según las políticas de la compañía.

¿Qué líneas de autobuses ofrecen 50% de descuento con Inapam?

Entre las empresas que contemplan tarifas preferenciales para personas adultas mayores se encuentran las siguientes:

ADO: ofrece 50% de descuento a pasajeros con credencial Inapam. La empresa establece un límite de dos boletos con tarifa preferencial por autobús en corridas normales. El beneficio aplica en sus marcas y clases de servicio, de acuerdo con sus condiciones.

ofrece 50% de descuento a pasajeros con credencial Inapam. La empresa establece un límite de dos boletos con tarifa preferencial por autobús en corridas normales. El beneficio aplica en sus marcas y clases de servicio, de acuerdo con sus condiciones. ETN Turistar: cuenta con 50% de descuento para personas adultas mayores. La empresa señala que dispone de hasta tres lugares con este beneficio, sujetos a disponibilidad.

cuenta con 50% de descuento para personas adultas mayores. La empresa señala que dispone de hasta tres lugares con este beneficio, sujetos a disponibilidad. Primera Plus: ofrece 50% de descuento sobre el valor del boleto para pasajeros con credencial Inapam o Insen. El beneficio está sujeto a disponibilidad y aplica en compras realizadas mediante sus canales oficiales.

Las condiciones pueden variar entre las empresas, por lo que es importante consultar las tarifas y los lugares disponibles antes de realizar la compra.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el descuento Inapam?

Para acceder a la tarifa preferencial, las personas adultas mayores deben contar con una credencial Inapam vigente y presentarla para acreditar que pueden recibir el beneficio.

De acuerdo con las condiciones publicadas por las empresas, se deben considerar los siguientes puntos:

Presentar la tarjeta Inapam: se debe mostrar el documento original para acreditar el derecho al descuento.

se debe mostrar el documento original para acreditar el derecho al descuento. Consultar la disponibilidad: los lugares con tarifa preferencial son limitados y pueden agotarse antes de la salida.

los lugares con tarifa preferencial son limitados y pueden agotarse antes de la salida. Comprar en canales oficiales: algunas compañías establecen que el beneficio únicamente aplica en sus taquillas, páginas de internet o aplicaciones.

algunas compañías establecen que el beneficio únicamente aplica en sus taquillas, páginas de internet o aplicaciones. Mostrar la credencial al abordar: las empresas pueden solicitar nuevamente el documento junto con el boleto de viaje.

las empresas pueden solicitar nuevamente el documento junto con el boleto de viaje. No acumular promociones: el descuento Inapam no se combina con otras ofertas o tarifas especiales.

En el caso de ADO, por ejemplo, es posible seleccionar la opción Inapam durante la búsqueda de boletos en sus canales electrónicos. Al abordar, el pasajero debe presentar su boleto, una identificación oficial y su credencial vigente.

Por su parte, Primera Plus establece que el boleto con descuento es personal e intransferible y que el pasajero debe mostrar su credencial al comprar y abordar. Si no presenta el documento requerido, tendrá que cubrir la diferencia respecto a la tarifa completa.

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