¿El Papa León XIV vendrá a México? Funcionaria del Vaticano anticipa visita, pero aún no es oficial

Papa León XIV podría visitar México; falta confirmación oficial. Foto: AFP.

La posibilidad de que el Papa León XIV visite México volvió a cobrar fuerza este martes, luego de que María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, asegurara que el pontífice viajará al país para visitar la Basílica de Guadalupe.

Durante una conferencia de prensa en el Vaticano, Alvarado expresó:

“El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”.

Sin embargo, hay una precisión importante: la declaración no constituye una confirmación oficial de un viaje pontificio a México.

Hasta el momento, la Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha emitido un anuncio formal sobre la visita, ni ha establecido fechas, ciudades o actividades.

¿Qué dijo la funcionaria del Vaticano?

Alvarado, mexicana de nacimiento y quien asumió el 1 de noviembre la dirección del Dicasterio para la Comunicación, participó en la presentación del próximo viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú.

Durante el encuentro con periodistas, manifestó que el Papa visitará la Basílica de Guadalupe e indicó que ella misma anunciará el viaje cuando llegue el momento.

Sus declaraciones son relevantes por el cargo que ocupa dentro del Vaticano, pero no significan que el viaje ya esté programado o confirmado oficialmente.

El procedimiento oficial para los viajes del Papa

Los viajes pontificios siguen un procedimiento institucional: la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunica formalmente su realización y posteriormente difunde los detalles del itinerario.

Ese anuncio todavía no se ha producido para México.

¿Cuándo podría visitar México el Papa León XIV?

La posibilidad de una visita durante 2027 se ha mencionado desde hace varios meses.

Incluso septiembre de ese año ha circulado como una fecha tentativa. No obstante, no existe confirmación oficial de que el Papa viaje a México en septiembre de 2027 ni en algún otro mes.

En octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que se contemplaba la posibilidad de una visita en 2027 o incluso en 2031, año en el que se conmemorarán los 500 años del acontecimiento guadalupano.

Por su parte, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, mencionó recientemente la posibilidad de que un futuro viaje del Papa a Estados Unidos incluya una escala en México para visitar el santuario guadalupano.

Sin embargo, tampoco existe un itinerario oficial que contemple esa posibilidad.

León XIV ya había expresado su deseo de visitar Guadalupe

La intención del pontífice de viajar a México no es nueva.

Desde noviembre de 2025, León XIV manifestó públicamente su interés por visitar la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

Además, tanto la Iglesia mexicana como el Gobierno federal han expresado su interés en recibirlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó anteriormente que la invitación permanece abierta y que el Vaticano había comunicado el deseo del Papa de visitar el país, aunque sin una fecha definida.

¿Qué viajes tiene confirmados el Papa?

Por ahora, León XIV tiene programada una gira apostólica por tres países sudamericanos:

Uruguay: del 6 al 8 de noviembre de 2026.

Argentina: del 8 al 11 de noviembre.

Perú: del 11 al 17 de noviembre.

Se trata de un viaje anunciado formalmente por el Vaticano, con fechas, ciudades y actividades publicadas.

México no forma parte de ese itinerario.

Así, aunque las declaraciones de María Montserrat Alvarado refuerzan la expectativa de una visita de León XIV a México, el viaje sigue pendiente de confirmación oficial por parte de la Santa Sede.

Por ahora, lo que existe es una intención públicamente expresada, no una visita formalmente anunciada.