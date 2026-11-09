Cae “Beto el Mexa” en Jalisco; era buscado por el FBI por secuestro y homicidio

Alencastro es uno de 3 buscados por FBI. Foto: San Joaquin County Sheriff’s Office

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que, tras un operativo, localizó y capturó en el municipio de Autlán de Navarro a Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto El Mexa”, un objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre de 27 años cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio, emitida desde junio, por un tribunal de California, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Facebook, la Secretaría compartió un video donde se aprecia el traslado del presunto delincuente por parte de elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP).

¿Cómo se logró la detención de Alberto Alencastro, “Beto El Mexa”?

La dependencia explicó que la detención de Alberto Alencastro se logró gracias a un trabajo coordinado entre la Comisaría de inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Escuadrón Aerotáctico Titán.

“Con monitoreos multiplataforma, la Policía Cibernética dirigió el perímetro de búsqueda hacia el interior del estado. El cruce de información llevó a los oficiales hasta un punto denominado La Lima, municipio de Autlán, en donde consiguieron ubicar a un sujeto con las características del objetivo”.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco explicó que una vez que corroboraron la identidad del hombre los arrestaron y trasladaron al Instituto Nacional de Migración (INAMI), donde iniciaron con los trámites correspondientes para trasladarlo ante las autoridades de California.

¿Qué se sabe sobre Alberto Alencastro, alias “El Beto Mexa”?

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín dio a conocer que Alberto Alencastro ya se encuentra en territorio estadounidense dentro de la cárcel de California.

Asimismo, explicó que “El Beto Mexa” es uno de los tres sospechosos buscados por el caso del secuestro y asesinato de Avtar Singh, el 17 de febrero de 2026.

“Esta detención ocurre después de meses de trabajo investigativo extenso y colaboración continua entre las agencias de aplicación de la ley. Nos mantenemos comprometidos a responsabilizar a todos los culpables de este crimen”, mencionó en un comunicado.

Los otros dos sospechosos, quienes siguen prófugos son:

Alfonso Cresencio Segura Arellano

Barnabe Antonio Segura Arellano

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