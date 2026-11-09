¡Atención, pensionados! IMSS e ISSSTE anuncian fechas del último pago de 2026

IMSS e ISSSTE publicaron sus calendarios. Foto: Cuartoscuro

Buenas noticias para los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): ya fueron publicadas las fechas del pago mensual correspondiente al mes de diciembre.

Con el cierre del año cada vez más cerca, las personas pensionadas y jubiladas pueden consultar las fechas establecidas para recibir su mensualidad de diciembre. En el caso del ISSSTE, el pago se adelantará al 27 de noviembre, mientras que los beneficiarios del IMSS deberán esperar hasta el primer día de diciembre.

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS de diciembre de 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece en su calendario oficial que el depósito correspondiente a diciembre de 2026 se realizará el martes 1 de diciembre.

Esta fecha corresponde al primer día hábil del mes, por lo que las personas pensionadas podrán consultar el depósito en la cuenta bancaria donde reciben habitualmente su prestación.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE de diciembre de 2026?

Por su parte, el ISSSTE programó el pago de diciembre para el viernes 27 de noviembre de 2026, por lo que sus pensionados y jubilados recibirán el dinero antes de que comience el último mes del año.

La fecha está confirmada en el calendario institucional publicado el 2 de enero y en el comunicado oficial del 8 de enero de 2026.

Calendario de pagos de diciembre 2026: IMSS e ISSSTE

Institución Fecha de depósito Día ISSSTE 27 de noviembre de 2026 Viernes IMSS 1 de diciembre de 2026 Martes

¿Cuándo pagan el aguinaldo a pensionados del ISSSTE?

Además del pago mensual de diciembre, el calendario del ISSSTE contempla la entrega del aguinaldo en dos partes.

La primera está programada para la primera quincena de noviembre de 2026, mientras que la segunda se contempla para finales de noviembre, junto con el pago correspondiente a diciembre, de acuerdo con el calendario difundido por el Instituto.

Es importante distinguir el depósito mensual de la pensión de las prestaciones adicionales, pues las condiciones del aguinaldo pueden variar según el régimen de pensión correspondiente.

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