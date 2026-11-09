El Niño amenaza las cosechas, pero no está solo: conflictos y energía podrían hacer subir productos básicos hasta 23%

Proyecciones de Banco Mundial sobre El Niño. Foto: Cuartoscuro

Los pronósticos ante la intensificación del fenómeno de El Niño no sólo se centran a las cuestiones climáticas, ahora también a las económicas: el Banco Mundial advierte que los precios de los productos básicos podrían aumentar hasta 23% durante 2026.

Sin embargo, el clima no será el único factor detrás del encarecimiento: los conflictos internacionales, las interrupciones en los envíos de cereales y los mayores costos de energía también están elevando la presión sobre los mercados alimentarios

Las proyecciones se registran en el informe “Commodity Markets Outlook, se prevé un incremento de 10% en 2026 y otro 7% en 2027.

El Niño podría afectar las cosechas y encarecer los alimentos, mientras que los precios de los productos básicos podrían subir 23% en 2026.



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El Niño “más intenso”

El Banco Mundial advierte que existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño de 2026-2027 sea el más intenso desde 1950, año a partir del cual existen registros comparables.

Por lo pronto sus efectos se notan en la producción y precios de algunos productos como el arroz, el azúcar y el aceite de palma. A ello se suman otros riesgos como las inundaciones, sequías y calor en algunas regiones.

Estas revisiones reflejan cómo las condiciones climáticas pueden afectar la disponibilidad de determinados productos y trasladar sus efectos a los mercados internacionales.

Proyecciones de El Banco Mundial. Imagen creada por IA

El Niño no es el único factor de las alzas

El impacto del clima se suma a otras presiones económicas. El Banco Mundial identifica otros factores que tienen un peso importante en sus proyecciones.

Uno de ellos es el conflicto en el mar Negro, donde la escalada de hostilidades ha interrumpido las exportaciones de alimentos. Entre junio y septiembre de 2026, los precios mundiales de los cereales aumentaron 14%, en un contexto de afectaciones al comercio marítimo.

Las interrupciones en los envíos de trigo y maíz desde Rusia y Ucrania representan otro riesgo para el suministro mundial. Ambos países son, en conjunto, el origen de alrededor de 30% de las exportaciones mundiales de trigo.

A esta situación se suman los elevados precios de los combustibles y algunos fertilizantes, que incrementan los costos de producción agrícola.

En este escenario, los efectos de El Niño se combinan con problemas comerciales y costos de producción más elevados. La consecuencia es una mayor presión sobre la disponibilidad y el precio de los alimentos.

Si quieres consultar el informe del Banco Mundial haz clic en el siguiente enlace: Commodity Markets Outlook

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