“¡Detengan tanta sangre derramada!”: Episcopado mexicano lanza llamado contra la violencia

Iglesia se suma al llamado de paz. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Desde la Basílica de Guadalupe, la Iglesia católica alzó la voz ante la violencia que golpea a México y aseguró que no abandonará a quienes viven bajo amenaza.

“A quienes hoy viven amenazados por pronunciar el Evangelio y servir a su pueblo, les decimos: no están solos. La Iglesia quiere estar cerca de ustedes. Y también queremos decirles a las familias que sufren, a las madres buscadoras, a los migrantes, a los que padecen extorsión y a quienes viven con miedo: su dolor no nos es indiferente. Su vida tiene una dignidad que nadie puede arrebatarles”, Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

El presidente del Episcopado también dirigió una súplica a los responsables de sembrar el terror.

“A quienes provocan violencia y muerte, con especial atención les suplicamos: no lastimen más a sus hermanos. Tengan misericordia y vuelvan al corazón de Dios, que los espera con amor misericordioso. Ustedes no pertenecen al mal, su corazón es de Dios. Vuelvan a él y detengamos tanta sangre derramada”, Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

La misa marcó el inicio de la CXXI Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano y el anuncio del Año Jubilar por el centenario de la Resistencia Cristera, movimiento surgido hace 100 años en defensa de la libertad religiosa.

“Defender la casa de Dios significa defender la vida, la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad de nuestros hermanos”, Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

Durante su homilía, Monseñor Ramón Castro Castro retomó el llamado del Papa León XIV.

“El Papa León XIV, desde su primera bendición como sucesor de Pedro, nos ha invitado a construir una paz desarmada y desarmante”, Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

A cien años de la Guerra Cristera, la Iglesia vuelve a poner la paz en el centro de su mensaje, esta vez frente a la violencia del México actual.

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