Festival de Cine de Barrio llega a la Magdalena Contreras con películas locales, corridos y más

Magdalena Contreras recibirá el Festival de Cine de Barrio | Foto: Alfredo Narváez

La octava edición del Festival de Cine de Barrio (FECIBA) llegará del 18 al 22 de noviembre a la alcaldía Magdalena Contreras, con una selección de entre casi 300 películas, de las cuales el 40% fueron realizadas por personas originarias o habitantes del surponiente de la Ciudad de México (CDMX).

Además de las actividades cinematográficas, este evento contará con la participación de artistas como La Bruja de Texcoco y Gallo Armado, intérprete de corridos medioambientales, pues la edición 2026 del FECIBA servirá para hablar de temas como:

Desplazamiento de las comunidades de surponiente de la CDMX

La contaminación del río Magdalena

La identidad de los pueblos originarios de la Magdalena Contreras

La edición número 8 del festival convertirá los espacios culturales y los lugares de encuentro de la Magdalena Contreras en escenarios para la exhibición cinematográfica, dialogar sobre problemáticas sociales y reconocer las historias que nacen en los barrios, según se dio a conocer este lunes en conferencia de prensa.

Un festival hecho por la Magdalena Contreras para la gente de Magdalena Contreras

La convocatoria de esta octava edición recibió más de 300 películas, de las cuales cerca del 40% fueron realizadas por personas originarias o habitantes de la región surponiente de la CDMX.

Abril Alzaga, directora de PROCINECDMX, aseguró que el Festival de Cine de Barrio sirve para generar comunidad entre los habitantes del propio barrio, por lo que es importante que se presenten películas de origen local.

“Es importante tener referentes propios, en donde la comunidad se vea reflejada en la pantalla y se genere una comunidad en torno a la conversación que estas películas provocan” Abril Alzaga, Directora General del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX)

Además, la funcionaria capitalina reconoció su deseo de que este tipo de iniciativas sucedieran al menos una vez al año por cada alcaldía capitalina, manifestando su intención de volverlo realidad en el futuro.

Cine Víctor Manuel Mendoza, un espacio que tiene una segunda oportunidad

La inauguración, y diversas actividades del Festival de Cine de Barrio, ocurrirán en el Cine Víctor Manuel Mendoza, un espacio que estuvo abandonado por años y que vivió en la memoria de los habitantes de la Magdalena Contreras, quienes incluso conocieron a sus esposos ahí antes de quedar olvidado.

“Cuando entré a la alcaldía, me encontré con la joyita oculta y olvidada que es este cine, un complejo para más de 300 personas y que estaba abandonada. Era una bodega”. Rodrigo Pérez Olvera, JUD Promoción Cultural y Vinculación comunitaria de la Magdalena Contreras

Y agregó: “Siempre cuesta un poco de trabajo llevar a la gente a la Contreras, cuando uno no ha ido, piensa que está muy lejos. Uno que vive se acostumbra, pero vale la pena visitarnos, al menos por el festival. Es una oportunidad para que conozcas lo que hay ahí en la Magdalena“.

“Este festival es para la comunidad, pero también es para la gente que viene de fuera de la Magdalena Contreras. Queremos que la gente de la alcaldía conozca la oferta cultural de la ciudad, y que la gente de la ciudad conozca la oferta cultural de la alcaldía“, remató Pérez Olvera.

Pueblos originarios y otros temas clave en el Festival de Cine de Barrio

El Festival de Cine de Barrio enaltecerá a la diversidad de la alcaldía Magdalena Contreras, incluyendo a los defensores de diferentes luchas, a los habitantes del bosque y los pueblos originarios como la Magdalena Atlitic, de donde es Argelia Luna Aguilar Ortega.

“Es muy bonito que, desde el FECIBA estuvieran dispuestos a escuchar estas diferentes perspectivas y la atención que se le puso a nuestras muchas resistencias” Argelia Luna Aguilar Ortega

Aguilar destacó la apertura del festival a los defensores de diferentes luchas como:

Víctimas de la urbanización en la CDMX

Afectados por la contaminación del Río Magdalena

Ciudadanos golpeados por el despojo territorial

“Este es un gran pretexto, una muy buena oportunidad, para que a través del cine o la mirada audiovisual podamos despertar una forma de expresarnos y vincularnos, de hacer escuchar nuestra voz“, agregó.

FECIBA 2026: cine, música y más actividades en la Magdalena Contreras

La colaboración con la alcaldía Magdalena Conteras permitirá exhibir cine y otorgar premios económicos para incentivar la creación audiovisual. “Portento” será la función inaugural del festival y dará visibilidad a Gabriela Napolés, una cineasta que creció junto al FECIBA.

Nápoles es una realizadora cuya trayectoria ha crecido junto con el FECIBA. En distintas ediciones ha participado en la selección oficial con sus cortometrajes y ahora regresa para presentar su primer largometraje.

La ceremonia contará con la participación especial de La Bruja de Texcoco, artista cuya propuesta musical y escénica dialoga con las identidades, la diversidad y las tradiciones populares mexicanas.

La selección oficial Somos Barrio, categoría de competencia, estará integrada por 34 cortometrajes y seis largometrajes. A ella se suman 13 películas de la muestra fuera de competencia Los Otros Centros, dedicada a ampliar las miradas sobre la creación cinematográfica y sus múltiples geografías.

Entre las actividades especiales destaca el Nocturno de Terror, una experiencia que transformará el audiorama del Foro Cultural Magdalena Contreras para presentar la película No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes.

El festival también presentará el estreno internacional de “Afilo mi Gillette“, documental de Juan Meza Fariello, uno de los fundadores del Festival de Cine de Barrio, dedicado a Los Tontos, emblemática banda del rock uruguayo de los años ochenta.

La celebración incluirá un karaoke en homenaje a Lucha Reyes, figura fundamental de la música popular mexicana, así como otras actividades que reivindican el disfrute colectivo como parte esencial de la vida cultural de los barrios.

Gallo Armado, intérprete de corridos que incorporan la conciencia ambiental y política a sus composiciones.

Su participación acompañará el encuentro de “la raza que protege el río”, ya que el Encuentro de Exhibición Cinematográfica en Resistencia tendrá como actividad central un conversatorio con el colectivo Un río en el río de Monterrey en quienes está inspirada esa estrofa de la canción.

El colectivo Ecos del río, integrantes de la comunidad de Magdalena Atlitic y organizaciones vinculadas con la protección de la cuenca del río Magdalena, presentarán sus películas en una convivencia con proyectos de exhibición y defensores del territorio.

Con el acompañamiento de la Fundación Heinrich Böll, aliada del festival desde hace siete años, se realizarán proyecciones, conversatorios y encuentros con colectivos que trabajan en la conservación de los ecosistemas y la defensa de los bienes comunes.

El domingo 22 de noviembre, a las 13:00 horas se proyectarán los cortometrajes “Fuimos mar somos río“, “Xilonen y Etzacualiztli“, obras que permitirán reflexionar sobre el agua, la naturaleza y las luchas comunitarias.

El festival también traerá a la memoria el caso de la mina Pasta de Conchos con la proyección de la película En el desierto la esperanza florece, a 20 años de la tragedia que cobró la vida de 65 mineros

Fechas y sedes para el Festival de Cine de Barrio 2026

El Festival de Cine de Barrio 2026 tendrá su gran inauguración el miércoles 18 de noviembre a las 18:00 horas en el Cine Víctor Manuel Mendoza, con la proyección de “Portento”, el primer largometraje de Gabriela Nápoles.

Este festival durará hasta el domingo 22 de noviembre con una exhibición cinematográfica de resistencia por parte de defensores del territorio de la periferia en CDMX y una presentación acústica de Gallo Armado.

Durante cinco días, los ciudadanos capitalinos podrán disfrutar de proyecciones, música, encuentros comunitarios y actividades en defensa del territorio.

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