Los cinco tiroteos más impactantes registrados en Europa

Foto: AFP/Reuters

En los últimos años, distintos países de Europa han registrado ataques armados que dejaron víctimas mortales y decenas de personas heridas. Los hechos ocurrieron en espacios públicos, centros educativos y eventos multitudinarios, y provocaron operativos de seguridad y emergencia.

Entre los casos recientes se encuentran tiroteos en Polonia, Suiza y Alemania, así como dos ataques en centros educativos de Austria y Suecia, que dejaron alrededor de una decena de víctimas mortales cada uno.

Estos son cinco de los ataques armados registrados en Europa durante este periodo y sus principales características.

1. Tiroteo en Cracovia, Polonia: seis personas murieron en una plaza pública

El 7 de noviembre de 2026, un hombre armado abrió fuego en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia. El ataque dejó seis personas muertas y 16 heridas, de acuerdo con los reportes más recientes.

El presunto responsable, un ciudadano polaco de 24 años, fue detenido por las autoridades después de un intercambio de disparos con agentes de la Policía. Sin embargo, falleció en el hospital el 9 de noviembre, donde permanecía bajo custodia.

Las autoridades investigan el móvil del ataque, que ocurrió en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

🇵🇱🚨 Varios muertos en un tiroteo en el centro de la ciudad polaca de Cracovia



Al menos cinco personas murieron en un tiroteo ocurrido en Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, informó la Policía.



👉 De acuerdo con las primeras informaciones, los disparos se… pic.twitter.com/4NMaGqb0XL — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 7, 2026

2. Ataque contra la revista Charlie Hebdo en Francia: 12 personas murieron en París

Un 7 de enero de 2015, dos hombres armados irrumpieron en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París, Francia, y dispararon contra trabajadores y asistentes. El atentado dejó 12 personas muertas y 11 heridas, entre ellas periodistas, caricaturistas y elementos de seguridad.

Los responsables huyeron y posteriormente fueron abatidos por las fuerzas de seguridad francesas. Al Qaeda en la península arábiga reivindicó el ataque, que provocó una movilización internacional en defensa de la libertad de expresión.

Foto: AFP

3. Tiroteo en Stade, Alemania: seis personas murieron en un centro de atención

El 29 de junio de 2026, un tiroteo en la ciudad de Stade, al norte de Alemania, dejó seis personas muertas y varias heridas.

El ataque ocurrió en un centro de atención para madres y niños. Las seis víctimas, cuatro mujeres y dos hombres, trabajaban en las instalaciones o en organizaciones relacionadas con el lugar.

Las primeras investigaciones policiales apuntaron a un posible conflicto familiar relacionado con la custodia de un menor. El presunto responsable, un hombre de 45 años, fue detenido por las autoridades.

La policía continuó investigando las circunstancias del ataque y sus posibles motivaciones.

Wusste ja keiner, dass man die Fluchhelferin einsperren muss, damit sie nicht flüchtet.



Am 29. Juni 2026 erschoss Fatih G. in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade sechs Menschen. Die 65-jährige Sylvia S. aus Bremen fuhr ihn zum Tatort, wartete während der Schüsse im Auto und… pic.twitter.com/t2Q8gN1PiA — GFrei.News (@GFreiNews) July 8, 2026

4. Ataque armado en una escuela de Graz, Austria: murieron 10 personas

El 10 de junio de 2025, un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria de Graz, Austria, y asesinó a 10 personas, además de herir a otras 12.

El agresor, de 21 años, utilizó dos armas de fuego durante el ataque y posteriormente se quitó la vida.

Amoklauf in #Graz



Immer mehr Rettungswagen treffen ein, Hubschrauber kreisen über der Schule.

Auch die Spezialeinheit Cobra ist im Einsatz. Ein Verdächtiger soll tot in einer Toilette aufgefunden worden sein. pic.twitter.com/HWcQbvevy0 — Lexa 🇩🇪 (@rebew_lexa) June 10, 2025

El Gobierno austríaco calificó el hecho como una tragedia nacional y decretó tres días de luto. El caso se convirtió en uno de los tiroteos escolares más mortales registrados en la historia reciente del país.

#ÚltimaHora| TIROTEO EN ESCUELA DE #AUSTRIA DEJA 10 MUERTOS



Al menos 10 personas murieron tras un ataque armado en una escuela secundaria de la ciudad austríaca de #Graz, informaron autoridades locales y medios nacionales la mañana del martes 10 de junio de 2025.



Entre las… pic.twitter.com/NznArdmtas — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) June 10, 2025

5. Tiroteo en un centro educativo de Örebro, Suecia: 10 víctimas mortales

El 4 de febrero de 2025, un hombre armado atacó el centro educativo Campus Risbergska, en la ciudad de Örebro, Suecia.

El establecimiento ofrece educación para adultos y el ataque dejó 10 víctimas mortales. El agresor también murió y varias personas resultaron heridas.

🇸🇪 Diez muertos y varios heridos en tiroteo en escuela de Örebro, según policía sueca



La policía de Suecia confirmó que diez personas perdieron la vida durante el tiroteo ocurrido ayer en una escuela de Örebro. Además, informaron que hay varios heridos y advirtieron que el… pic.twitter.com/7Kqm0yvhkw — NOTICIASENX (@NOTICIASENX) February 5, 2025

Las autoridades describieron el hecho como uno de los episodios de violencia armada más graves en la historia reciente de Suecia.

Los cinco casos reflejan distintos episodios de violencia armada registrados en Europa, aunque ocurrieron en contextos diferentes y sus investigaciones no apuntaron necesariamente a las mismas motivaciones.

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