¡Polo golpea a Talpa! Hallan sin vida a dos integrantes de una familia

Huracán Polo provoca derrumbes y arrastra viviendas en Talpa. Foto: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias asociadas al huracán Polo provocaron el arrastre de una vivienda en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, Jalisco, donde se encontraba una familia de cuatro integrantes. Dos menores fueron localizados sin vida, mientras continúa la búsqueda de sus padres.

El gobernador Pablo Lemus publicó lo acontecido

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la vivienda fue arrastrada por el cauce de un arroyo debido a las lluvias registradas en la zona.

“Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el Municipio de Talpa”, señaló el mandatario estatal.

Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa.



Desde temprano, establecí comunicación con la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 27, 2026

Buscan a los padres de los menores en Talpa

Inicialmente fueron reportadas como desaparecidas cuatro personas que se encontraban en la vivienda.

Dos menores fueron localizados sin vida, mientras que las labores de búsqueda continúan para localizar a los otros dos integrantes de la familia, sus padres.

El helicóptero Fénix realiza recorridos sobre el cauce del arroyo y las zonas cercanas para apoyar a los cuerpos de emergencia en las labores de localización.

Tres viviendas colapsaron en la carretera Talpa-Tomatlán

La alcaldesa de Talpa de Allende, Patricia Sánchez Moro, informó que fueron tres viviendas las que colapsaron a la altura del kilómetro 23 de la carretera estatal 555, que comunica a Talpa de Allende con Tomatlán.

Además, las lluvias provocaron afectaciones en dos puentes de concreto, correspondientes a los accesos hacia las comunidades de San Isidro y San Miguel.

También se reportaron derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555, particularmente en el tramo Talpa de Allende-Tomatlán.

Trabajan para retirar derrumbes en Talpa

Maquinaria del municipio y del Gobierno de Jalisco participa en los trabajos para retirar el material generado por los derrumbes, principalmente entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera estatal 555.

Las autoridades informaron que la comunidad de La Cuesta mantiene comunicación terrestre. El antiguo camino hacia la localidad es utilizado principalmente por los cuerpos de emergencia.

Los servicios básicos continúan funcionando y, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, por el momento no se requiere ayuda humanitaria.

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