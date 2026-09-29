“No podemos pronunciarnos”: Fiscalía de Michoacán sobre los mil 600 dientes de leche encontrados en Zacapu

Fiscalía de Michoacán dice que no puede pronunciarse por dientes. Foto: Cuartoscuro

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, afirmó que la Fiscalía General del Estado no tiene registro de una investigación relacionada con el presunto hallazgo de mil 600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu.

Fiscalía de Michoacán no puede pronunciarse por hallazgo de dientes de leche

La declaración contrasta con lo reportado por la madre buscadora Margarita López Pérez, quien sostiene que su colectivo ha localizado alrededor de mil 600 dientes desde 2021.

“Por eso es que no podemos pronunciarnos en cuanto a que tengamos alguna investigación de esta naturaleza”, explicó Vega Rodríguez.

Respecto a la frecuencia con la que son localizados resto de infantes en fosas clandestinas, el fiscal interino señaló que “es muy poco realmente, o nulo” lo encontrado, al menos en los registros de la Fiscalía de Michoacán.

No se solicitó formalmente que se atendiera el caso: vicefiscal

También el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, indicó que no se había solicitado formalmente que la institución atendiera el caso de manera directa.

La cifra de mil 600 dientes de leche encontrados en una presunta “zona de exterminio” fue dada a conocer por la madre buscadora y exlegisladora Margarita López Pérez, fundadora del colectivo “Buscando Cuerpos”.

Previo a la declaración de Vega Rodríguez, en un comunicado, la Fiscalía estatal informó que tras comunicarse con la Fiscalía General de la República (FGR), pudo establecer que la institución federal tampoco cuenta con antecedentes del presunto hallazgo.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, no tiene conocimiento ni cuenta con registro de una intervención relacionada con el supuesto hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores de edad, difundido públicamente en medios de comunicación y redes sociales, y que se señala habría ocurrido en el municipio de Zacapu“, indicaron en esa ocasión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.