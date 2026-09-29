Ayotzinapa: funerarias, teléfonos y “nuevas” pistas bajo la lupa; exintegrante del GIEI pide cautela y no dejar otras líneas de investigación

Cuestionan nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuestionó que algunas de las cuatro nuevas líneas de investigación presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sean consideradas nuevos hallazgos, al señalar que varias ya habían sido abordadas durante investigaciones anteriores.

La FGR informó el 28 de septiembre que el reanálisis de documentos y registros telefónicos permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias. La Fiscalía también reportó nuevos análisis sobre teléfonos, restos localizados en instalaciones funerarias y en el SEMEFO de Iguala, así como sobre videograbaciones que presuntamente fueron ocultadas.

En entrevista para UnoTV, Buitrago señaló que el hecho de retomar determinados elementos no significa necesariamente que se trate de líneas que no hubieran sido investigadas anteriormente.

La exintegrante del GIEI sostuvo que existe el riesgo de que la atención se concentre en estos nuevos planteamientos mientras otras líneas de investigación que, según explicó, cuentan con información técnica, documental y testimonial acumulada durante años permanecen pendientes.

¿Qué hay de nuevo en la investigación sobre funerarias?

Una de las líneas anunciadas por la FGR se relaciona con posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los elementos asegurados durante diligencias realizadas en octubre de 2025 se encuentran un fémur humano, un arma, documentos y un horno crematorio sin registro oficial. Además, entre marzo y junio de 2026 se llevaron a cabo búsquedas en el SEMEFO de Iguala, donde se recuperaron 23 indicios, incluidos fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y documentos, los cuales se encuentran sujetos a análisis pericial.

Buitrago afirmó que las investigaciones relacionadas con funerarias, crematorios y el SEMEFO ya formaban parte de las líneas de trabajo del GIEI desde 2015.

De acuerdo con su explicación, durante la participación del grupo se realizaron diligencias en Iguala, Cocula y Huitzuco, además de revisiones relacionadas con funerarias y hornos crematorios.

La exintegrante del GIEI también pidió cautela ante la posibilidad de relacionar restos óseos con los 43 normalistas desaparecidos.

Señaló que la localización de restos no permite, por sí misma, establecer a quién pertenecen. Para ello, explicó, deben hacerse estudios técnicos y genéticos que permitan determinar su identidad y otros elementos relacionados con los restos.

Buitrago cuestiona que los teléfonos sean una línea completamente nueva

Otra de las líneas anunciadas por la FGR corresponde al análisis de comunicaciones telefónicas.

La Fiscalía informó que el reanálisis de registros permitió identificar patrones relacionados con 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

Buitrago afirmó que el seguimiento de los teléfonos de los estudiantes ya había sido documentado por el GIEI.

La exintegrante del grupo señaló que varios teléfonos continuaron registrando actividad después de la desaparición de los estudiantes y que los investigadores habían trabajado para determinar quiénes los utilizaron y con qué antenas se comunicaron.

Esta información también aparece entre las líneas que Buitrago ha señalado como parte del trabajo previo del GIEI. Sostuvo que el rastreo de las comunicaciones de los estudiantes ya había sido abordado desde los primeros informes del grupo.

Por ello, consideró que los nuevos análisis deben integrarse con la información que ya forma parte del expediente y no presentarse de manera aislada.

¿Qué falta por comprobar sobre el horno crematorio?

El horno crematorio localizado durante las nuevas diligencias es otro de los elementos que Buitrago pidió analizar antes de establecer alguna relación con los hechos de septiembre de 2014.

La FGR informó que el horno se localizó durante un cateo realizado en octubre de 2025 y señaló que no contaba con registro oficial.

Ante este hallazgo, Buitrago planteó que primero tendría que establecerse si el horno existía en 2014.

Posteriormente, tendría que determinarse si se utilizó durante ese periodo y si existen elementos materiales que permitan relacionarlo con la desaparición de los estudiantes.

La exintegrante del GIEI también señaló que cualquier hallazgo de restos humanos requiere establecer su identidad y mantener una cadena de custodia que permita determinar su origen y contexto.

Pide mantener otras líneas de investigación del caso Ayotzinapa

Buitrago sostuvo que las nuevas investigaciones no deberían desplazar otras líneas relacionadas con la actuación de autoridades municipales, estatales y federales.

Entre los elementos que mencionó se encuentran registros de comunicaciones, información de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y documentación relacionada con distintas autoridades que estuvieron involucradas en las investigaciones sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

La exintegrante del GIEI también ha señalado que existen líneas relacionadas con información documental y registros de instituciones de seguridad que deben mantenerse dentro de la investigación.

De acuerdo con Buitrago, el análisis debe considerar el conjunto de elementos reunidos durante los años de investigación para establecer cómo se relacionan entre sí.

Cocula y el supuesto montaje: otra línea pendiente

Otro de los cuestionamientos planteados por Buitrago está relacionado con el basurero de Cocula y la investigación sobre la denominada “verdad histórica”.

La exintegrante del GIEI sostuvo que, si las autoridades consideran que existió un supuesto montaje relacionado con ese sitio, también debe investigarse quiénes participaron y qué responsabilidades jurídicas podrían derivarse.

En este punto, mencionó diligencias realizadas en el río San Juan y cuestionó la actuación de funcionarios relacionados con las primeras investigaciones del caso, entre ellos Tomás Zerón de Lucio.

Buitrago señala que las investigaciones deben considerar tanto las actuaciones de integrantes de grupos criminales como las posibles responsabilidades de servidores públicos, a partir de los elementos que se puedan corroborar.

Videos de seguridad: la FGR también mantiene esta línea

La cuarta línea anunciada por la FGR está relacionada con el presunto ocultamiento de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La Fiscalía informó que esta investigación permitió reconstruir decisiones de servidores públicos relacionadas con el destino de las grabaciones y derivó en procesos penales contra dos exservidoras públicas.

Buitrago considera que los videos de seguridad pueden ser relevantes para reconstruir lo ocurrido durante la noche de Iguala.

La exintegrante del GIEI planteó que el análisis de las videograbaciones debe integrarse con el resto de la información disponible y con otras líneas que ya se habían investigado.

Nuevos especialistas internacionales: Buitrago plantea una condición

La participación de expertos internacionales también forma parte de las acciones anunciadas por las autoridades.

La FGR informó que existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para proponer especialistas que participen en la revisión del caso.

Buitrago consideró que la incorporación de nuevos especialistas puede contribuir a la investigación, pero señaló que cualquier equipo necesitará conocer el expediente y las líneas que se han desarrollado durante los últimos 12 años.

La exintegrante del GIEI sostuvo que el objetivo tendría que ser sumar información y profundizar las líneas existentes, en lugar de comenzar nuevamente desde cero.

¿Qué planteó Buitrago sobre las nuevas líneas de Ayotzinapa?

El planteamiento de la exintegrante del GIEI se concentra en la necesidad de analizar los nuevos elementos junto con la información acumulada durante años de investigación.

Buitrago cuestiona que determinadas líneas se presenten como nuevas cuando, desde su perspectiva, ya se abordaron por el grupo de expertos y otras autoridades.

La FGR, por su parte, sostiene que el reanálisis permitió identificar elementos que anteriormente no se habían identificado o investigado a fondo y que las cuatro líneas derivaron en nuevos objetivos de investigación.

Entre las líneas que actualmente mantiene la Fiscalía se encuentran:

Análisis de comunicaciones telefónicas

Investigación relacionada con funerarias y el SEMEFO de Iguala

Reanálisis documental de expedientes

Investigación sobre el ocultamiento de videograbaciones

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ambas posiciones colocan el análisis de la información acumulada en el centro de la investigación: la FGR reporta nuevos elementos derivados del reanálisis del expediente, mientras Buitrago pide que esos hallazgos sean contrastados con las líneas que el GIEI había trabajado previamente.

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