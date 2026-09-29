Por qué subir el impuesto al alcohol puede prevenir daños en jóvenes, según especialistas?

Organizaciones piden subir impuestos al alcohol. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Especialistas, académicos e integrantes del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA) pidieron al Congreso de la Unión modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas, como una medida de prevención frente a los daños relacionados con su consumo, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

El llamado ocurre durante la discusión del Paquete Económico 2027, luego de que la propuesta presentada por el Gobierno federal no contemplara una actualización específica al IEPS de las bebidas alcohólicas.

Los expertos plantean que el impuesto se establezca mediante una cuota fija relacionada con la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida, en lugar de mantener únicamente un esquema basado en el precio del producto.

Actualmente, las tasas del IEPS para bebidas alcohólicas son de 26.5%, 30% y 53%, dependiendo de su graduación, y no han sido modificadas desde 2014.

¿Por qué piden aumentar el impuesto al alcohol?

En conferencia de prensa difundida por la asociación Civil “El Poder del Consumidor”, integrantes del CTISA y de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), señalaron que el consumo de alcohol no depende únicamente de las decisiones individuales, pues factores como precio, disponibilidad, publicidad y promoción también influyen en la exposición de la población.

En el caso de adolescentes y jóvenes, los especialistas advierten que una mayor accesibilidad puede incrementar el riesgo de problemas de salud (daño de órganos vitales, alteración del sistema nervioso, cáncer, etc) relacionados con el consumo de alcohol. Por lo que al aumentar el costo, el riesgo baja.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el aumento de los precios mediante impuestos entre las intervenciones más costo-efectivas para reducir los daños asociados al alcohol. El organismo señala que los incrementos de precio pueden reducir el consumo y retrasar el inicio del consumo, además de disminuir episodios de consumo excesivo entre jóvenes.

Foto: El Poder del Consumidor

La doctora Andrea Bautista León, profesora e investigadora y jefa del Departamento de Negocios de la Universidad La Salle, pidió utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención.

“Aumentar el IEPS por gramo de alcohol es una decisión costo-efectiva para reducir el consumo juvenil. Instamos al Congreso a asumir esta responsabilidad histórica con las nuevas generaciones.” Andrea Bautista León, profesora e investigadora y jefa del Departamento de Negocios de la Universidad La Salle

La académica también señaló que México se encuentra ante cambios demográficos importantes y consideró que es necesario actuar para proteger a las nuevas generaciones. “México está experimentando el cierre de su bono demográfico y transitando al envejecimiento poblacional, este es el momento de actuar”.

Para Alonso Robledo, vocero de RASA, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero puede recaudar el Gobierno, sino en utilizar el conocimiento disponible para construir políticas públicas de prevención.

En su posicionamiento, señaló que la ausencia de una modificación fiscal representa una oportunidad que, desde su perspectiva, se está dejando pasar para reducir los daños asociados con el consumo de alcohol. “La salud de nuestros jóvenes no puede esperar a otro paquete fiscal”.

De acuerdo con datos citados por RASA a partir del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cerveza no habría registrado un aumento real de precio durante los últimos 14 años, mientras que promociones y descuentos pueden disminuir todavía más su costo para los consumidores.

La prevención es menos promocionada que las ofertas de cerveza. Foto: Getty

“No se trata de prohibir el consumo del alcohol”

El maestro Erick Jiménez, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comparó la propuesta para el alcohol con las políticas fiscales aplicadas al tabaco.

“No se trata de prohibir. Se trata de usar el precio como una herramienta de salud pública, tal como ya funcionó con el tabaco.” Erick Jiménez, maestro de la Facultad de Psicología de la UNAM

El académico sostuvo que una política de este tipo debe considerar que la disponibilidad y el precio forman parte del entorno en el que las personas toman decisiones sobre el consumo.

Foto: Getty Images

Por su parte, el doctor José Manuel Herrera Paredes, de la Universidad de Guanajuato, destacó el papel de la educación y la generación de evidencia científica en la prevención.

“Educar sobre el consumo de alcohol con evidencia científica y sin estigmas es también hacer prevención y formar profesionales capaces no solo de atender sus consecuencias, sino de contribuir a transformar los factores que las originan.” José Manuel Herrera Paredes, doctor de la Universidad de Guanajuato

¿Qué otras medidas proponen para prevenir el consumo de alcohol?

Los especialistas señalaron que un cambio en el IEPS no debería ser una medida aislada; pues junto con el debería haber otras acciones que reflejaron en el “Posicionamiento de académicas y académicos por una política fiscal para proteger a las juventudes” presentado.

Fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol

Reforzar las medidas contra la conducción bajo sus efectos

Facilitar el acceso al tamizaje y las intervenciones breves

Ampliar el acceso a tratamiento para quienes lo necesiten

Restringir la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas

Aumentar los precios mediante impuestos y políticas de precios

Foto: Getty

La discusión legislativa todavía está abierta; pues en septiembre, organizaciones que impulsan esta modificación también solicitaron actualizar el IEPS y señalaron que las tasas actuales permanecen sin cambios desde 2014.

La propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca que la política fiscal y la política de salud estén relacionadas con un mismo objetivo, reducir la accesibilidad al alcohol y prevenir los daños asociados con su consumo, especialmente entre las poblaciones jóvenes.

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