Noticias de hoy 29 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Polo en BCS

El huracán Polo impactó Baja California Sur durante la madrugada de este martes, dejando lluvias intensas y inundaciones. Continúa su desplazamiento hacia Sonora.

Coordinadores de Morena

Morena definió a los coordinadores estatales que serían candidatos a la gubernatura en 17 entidades para las elecciones del 2027.

Tormenta Rachel

La tormenta tropical Rachel se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora.

Durango y SLP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la alternancia de género para las candidaturas a las gubernaturas de Durango y San Luis Potosí para las elecciones del 2027.

Crisis en Yemen

La guerra civil en Yemen ha dejado 4 mil 481 víctimas, incluidos 838 fallecidos. La ONU describió esta situación como una “emergencia compleja”.

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