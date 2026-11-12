Catean presuntas fábricas de bebidas alcohólicas BuzzBallz; hay tres detenidos

FGR investiga posible falsificación de marca. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) cateó cuatro inmuebles en Tonaya, Jalisco, donde encontró más de 32 mil envases esféricos que presuntamente imitaban los de BuzzBallz, la marca de bebidas alcohólicas. En los lugares también había maquinaria para llenar y sellar los recipientes, así como bebidas terminadas e insumos para su elaboración.

Por estos hechos fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR informó que el valor preliminar de lo asegurado supera el millón de pesos, aunque el monto definitivo dependerá de los peritajes.

#FGR realiza cateos e interviene posible producción de bebidas alcohólicas en envases que reproducen una forma protegida en #Jalisco. Se localizó infraestructura de producción vinculada con dos empresas, más de 32 mil envases esféricos y se detuvo a tres personas.



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Así eran las presuntas fábricas clandestinas de BuzzBallz en Jalisco

Los cateos se realizaron en cuatro inmuebles de Tonaya, donde las autoridades localizaron lo que sería infraestructura para fabricar y envasar bebidas alcohólicas.

Entre lo asegurado había más de 32 mil envases esféricos, contabilizados entre productos terminados, recipientes en proceso e insumos. También encontraron maquinaria para el llenado y sellado, documentación, equipos electrónicos y dinero en efectivo.

De acuerdo con la FGR, la infraestructura estaría relacionada con dos empresas y presuntamente se utilizaba para producir, almacenar y comercializar bebidas en envases que imitaban una presentación protegida.

¿Por qué los envases están en el centro de la investigación?

La investigación no se limita al contenido de las bebidas. La FGR busca determinar si se reprodujo sin autorización la forma esférica característica de los envases, registrada como marca tridimensional.

Este tipo de protección permite distinguir un producto por el diseño de su recipiente, incluso sin tomar en cuenta etiquetas, colores o nombres comerciales.

Por ello, el caso se investiga bajo el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla la producción, almacenamiento, distribución o venta de objetos con marcas falsificadas cuando existe un fin de especulación comercial.

Las tres personas detenidas permanecen a disposición del Ministerio Público Federal, la FGR informó que determinará su situación jurídica. La investigación continúa y se presume su inocencia mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad.

¿Qué son las bebidas BuzzBallz?

BuzzBallz es una marca de bebidas alcohólicas preparadas que se distingue por vender sus productos en envases pequeños y redondos, con una presentación similar a una esfera. Esa forma es precisamente la que habría sido reproducida en los recipientes encontrados durante los cateos en Tonaya.

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