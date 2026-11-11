Trasladan a Puente Grande a 20 detenidos en el restaurante Sabea de Guadalajara

Traslado de detenidos. Foto: Uno TV

Trasladan a las 20 personas que fueron detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”, en el restaurante Sabea. Los detenidos fueron sacados de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco y llevados a los juzgados federales del penal de Puente Grande.

¿Cuántas personas fueron detenidas en el restaurante Sabea?

El operativo federal en el restaurante Sabea, en Guadalajara, dejó 21 personas detenidas, entre ellas Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”. Las otras 20 permanecían en las instalaciones de la FGR en Jalisco antes de su traslado a Puente Grande.

¿Dónde será la audiencia del “R2”?

En tanto el “R2” realizará su audiencia en el hospital.

¿Cómo fue la detención del “R2” en Guadalajara?

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, fue detenido durante un operativo federal en el restaurante Sabea, en Guadalajara. En el lugar también fueron detenidas otras 20 personas, que quedaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco antes de ser trasladadas a los juzgados federales de Puente Grande. El “R2” quedó hospitalizado en calidad de detenido.

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