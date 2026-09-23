Captan a policías de Zapopan golpeando a detenido; acusan abuso de autoridad

En Zapopan, Jalisco, policías golpearon a un detenido. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Zapopan, Jalisco, elementos de la Policía Municipal fueron captados en video cuando golpeaban a un detenido que ya se encontraba esposado, luego de que acudieran a atender un reporte por una aparente riña familiar.

¿Qué se sabe del caso en Zapopan, Jalisco?

El video comenzó a circular la noche de ayer y muestra la intervención de policías municipales en las inmediaciones de la calle Playitas, entre Dr. Mateo de Regil e Ignacio Aldama, en la colonia El Briseño.

Esposado en el suelo: así captaron a policías de @PoliciaZapopan golpeando a un detenido.



De acuerdo con la Policía de Zapopan, los elementos acudieron a atender un reporte por una riña entre familiares; sin embargo, tras revisar el video difundido en redes, la corporación… pic.twitter.com/67p9GqMycU — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) September 23, 2026

En las imágenes se observa a un joven en el suelo y esposado. El detenido intenta soltarse, por lo que los elementos lo someten con mayor fuerza. En la escena también aparecen otras dos personas.

La grabación continúa y muestra el momento en que uno de los policías presuntamente lo golpea en varias ocasiones en el rostro. Aunque el detenido mantiene una conversación con el oficial, los elementos continúan jalándolo y sometiéndolo.

Las imágenes generaron cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron un posible abuso de autoridad por parte de los elementos de la patrulla ZP-0801, debido a los métodos utilizados durante la detención.

En la calle Playitas entre Dr. Mateo de Regil e Ignacio Aldama de la colonia el Briseño de Zapopan elementos de la unidad ZP-0801 de la @PoliciaZapopan, de @JuanJoseFrangie detuvieron a un hombre y cuando ya estaba esposado a la estructura de metal de la camioneta lo golpeo un pic.twitter.com/SohiJZgJMY — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) September 23, 2026

¿Qué se sabe de los policías de Zapopan?

La periodista Ahtziri Cárdenas indicó que los policías involucrados fueron separados de los patrullajes mientras Asuntos Internos realiza una investigación sobre su actuación, luego de que las imágenes comenzaron a difundirse.

De acuerdo con la información, los elementos acudieron al lugar tras recibir un reporte relacionado con una pelea entre familiares. Posteriormente, la actuación de los policías quedó registrada en video.

Hasta el momento, el material difundido muestra parte de la intervención policial y el momento en que el detenido permanece esposado en el suelo mientras es sometido por los elementos. La investigación interna deberá determinar las circunstancias de la intervención y si la actuación de los policías se ajustó a los protocolos correspondientes. La Policía de Zapopan no emitió un comunicado al respecto en sus redes sociales.

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