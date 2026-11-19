Denuncian insalubridad en Centro Médico de Occidente. Foto: Omar Hernández.

Personal del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) en Guadalajara, Jalisco, denunció la falta de suministro de agua potable al interior del complejo hospitalario, una situación que generó fallas operativas en la atención médica.

¿A qué se debió interrupción de agua en el Centro Médico de Guadalajara?

Por su parte, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado, confirmó que la interrupción del servicio se derivó de trabajos de reparación en las líneas de agua de la Central de Servicios del hospital.

De acuerdo con los trabajadores de la unidad, la carencia del líquido comprometió directamente las condiciones de higiene durante las jornadas laborales, debido a que el personal médico y de enfermería se vio obligado a utilizar únicamente gel antibacterial al no contar con agua para realizar el lavado de manos entre cada consulta o procedimiento con los pacientes.

“Se genera un caos abismal por falta de organización y planeación en el abastecimiento del mismo, en donde los familiares y el personal ni siquiera podían asistir al baño. El personal no tenía cómo lavarse las manos para la atención de los pacientes. Esto genera preocupación y denuncia por parte de usuarios y familiares de cada una de las unidades”, dijo un denunciante.

Falta de agua afectó a pacientes renales

Además de las dificultades sanitarias reportadas en las áreas operativas, la falta de abastecimiento hídrico afectó de manera directa a pacientes renales con la suspensión temporal de las sesiones de hemodiálisis, debido a que el tratamiento requiere un flujo continuo de agua.

Ante las afectaciones registradas, el IMSS Jalisco aseguró que todas las sesiones de hemodiálisis canceladas durante la contingencia ya fueron reprogramadas.

El personal médico exige el suministro continuo de agua potable en todas las áreas del hospital, para garantizar condiciones sanitarias tanto para los trabajadores como para los pacientes durante cada atención.

Siguen reportes por agua turbia

Esta problemática se suma a los reportes ciudadanos que persisten en la zona metropolitana por el suministro de agua turbia, con sedimentos o mal olor, así como a las constantes quejas por incumplimientos en los calendarios de tandeo.

En Guadalajara permanecen las afectaciones en zonas Centro, Miravalle, Oblatos, Americana y Moderna, mientras que en Zapopan los habitantes señalan problemáticas por el suministro en colonias como Ciudad Granja, La Estancia, Las Águilas y Pinar de la Calma.

De igual manera, en San Pedro Tlaquepaque continúan quejas en sectores como Las Juntas, San Pedrito y Toluquilla, sumándose Tonalá con reportes frecuentes en Loma Dorada, Zalatitán, Coyula y Tonalá Centro.

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