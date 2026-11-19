Salario mínimo. Foto: Cuartoscuro.

El salario mínimo en México para 2027 podría tener un nuevo incremento, aunque hasta este jueves 19 de noviembre de 2026 todavía no se ha anunciado oficialmente el porcentaje de ajuste. Si el aumento fuera de 9.5, 10 o 12%, las personas trabajadoras recibirían diferentes cantidades, dependiendo de si se encuentran en la zona general o en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Actualmente, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, mientras que en la frontera norte asciende a 440.87 pesos al día. Ambos montos están vigentes desde el 1 de enero de 2026, de acuerdo con la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

¿Cuánto sería el salario mínimo en 2027 si aumenta 9.5, 10 o 12%?

Si para 2027 se autorizara un incremento de 9.5, 10 o 12%, el salario mínimo tendría los siguientes ajustes en las dos zonas geográficas del país:

Aumento hipotético Salario diario general Salario mensual general Salario diario frontera norte Salario mensual frontera norte 9.5% $344.97 $10,492.80 $482.75 $14,683.73 10% $346.54 $10,540.71 $484.96 $14,750.78 12% $352.84 $10,732.36 $493.77 $15,018.97

¿Cuánto aumentaría tu salario diario?

En comparación con los montos actuales de 2026, estos serían los incrementos diarios en cada escenario:

Aumento Zona general Frontera norte 9.5% $29.93 $41.88 10% $31.50 $44.09 12% $37.80 $52.90

Por ejemplo, si el incremento fuera de 10%, una persona que actualmente recibe el salario mínimo general de 315.04 pesos diarios pasaría a ganar 346.54 pesos al día. En cambio, quien trabaja en la Zona Libre de la Frontera Norte recibiría 484.96 pesos diarios.

Es importante señalar que estos cálculos son únicamente escenarios hipotéticos y no representan un aumento aprobado por las autoridades.

¿Cuánto es el salario mínimo en México durante 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, luego de que la Conasami determinara un incremento de 13%.

Por su parte, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto pasó de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a un aumento de 5%.

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los montos mensuales equivalentes son:

Zona general: 9 mil 582.47 pesos.

9 mil 582.47 pesos. Zona Libre de la Frontera Norte: 13 mil 409.80 pesos.

La diferencia entre ambas zonas responde a que el país cuenta con dos áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos. La frontera norte comprende municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el resto del territorio nacional pertenece a la zona general. Sidof+2

¿Cuándo se anunciará el aumento al salario mínimo 2027?

La determinación del salario mínimo 2027 corresponde al Consejo de Representantes de la Conasami, organismo encargado de fijar los montos que deberán recibir las personas trabajadoras por una jornada diaria.

Una vez que se alcance un acuerdo, la resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para establecer las cantidades que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

Hasta entonces, los porcentajes de 9.5, 10 y 12% deben considerarse solamente como ejercicios para conocer cuánto podría aumentar el ingreso diario y mensual de quienes reciben el salario mínimo.

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