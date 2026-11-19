Policía investiga asesinato en Ocotlán, Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

Un comerciante de 46 años fue asesinado a balazos durante un ataque armado registrado al interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Ocotlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala; los agresores sometieron a varios integrantes de su familia antes de ejecutar el crimen y escapar.

La víctima fue identificada como Alfredo “N”, quien recibió varios impactos de arma de fuego de grueso calibre.

Matan a comerciante durante ataque armado en su domicilio

El homicidio ocurrió en una vivienda localizada sobre la Privada Miraflores, en la colonia del mismo nombre.

De acuerdo con autoridades, varios sujetos que portaban armas largas interceptaron a integrantes de la familia cuando se encontraban en la vía pública, mediante amenazas, los obligaron a ingresar al inmueble, donde comenzaron a golpearlos y cuestionarlos sobre sus actividades.

La situación se tornó violenta cuando los delincuentes dispararon en al menos diez ocasiones contra Alfredo.

Mientras ocurría el ataque, una mujer logró refugiarse en la planta alta del domicilio, desde donde solicitó ayuda al número de emergencias 911.

La llamada de auxilio provocó la movilización de elementos de las policías estatal y municipal, así como de paramédicos de Protección Civil de Tlaxcala.

Los socorristas ingresaron al inmueble para revisar al comerciante; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

Otros tres integrantes de la familia presentaron crisis nerviosa a consecuencia de la agresión, por lo que recibieron atención de los servicios de emergencia en el lugar.

Policía investiga homicidio en Ocotlán, Tlaxcala

Tras confirmar el homicidio, los policías acordonaron la vivienda y parte de la calle para evitar que se alteraran los indicios encontrados durante la inspección inicial.

En el sitio fueron localizados elementos balísticos tanto en el exterior como dentro del domicilio, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala acudió para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena del crimen y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Una de las líneas preliminares que se menciona en torno al homicidio apunta a una posible relación con actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

Las autoridades deberán establecer el móvil del asesinato y determinar si los responsables conocían a la víctima o si se trató de una agresión previamente planeada.

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