Habrá dos puentes escolares a finales de noviembre. Foto: Cuartoscuro

¡Atención, estudiantes y padres de familia! Antes de que termine noviembre habrá dos puentes escolares de tres días para algunos alumnos de México.

El primero será este viernes 20 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la suspensión de clases no aplicará de la misma manera en todo el país.

Se forma de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre

Sábado 21 de noviembre

Domingo 22 de noviembre

Regresan a clases el lunes 23 de noviembre

En Chihuahua, el descanso será para los estudiantes de educación básica de todo el estado; mientras que en Puebla, la medida aplicará para todos los niveles educativos, pero únicamente en la capital.

Así, al juntar el viernes de descanso con el sábado y domingo, tendrán un puente de tres días.

¿En qué estados habrá puente escolar el fin de semana del 20 de noviembre?

Chihuahua: La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que se suspenderán las clases en todos los planteles de educación básica de la entidad.

La medida responde a la logística de los festejos cívicos que se realizarán en distintos municipios, con el objetivo de facilitar la participación de la comunidad escolar en los desfiles conmemorativos.

Puebla: La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal anunció la suspensión de clases en todos los planteles educativos de la capital, tanto públicos como privados, y para todos los niveles educativos.

La dependencia invitó a los estudiantes a participar en el desfile cívico-militar, que comenzará a las 9:00 horas, sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente.

Hay que recordar que el día de descanso obligatorio se recorrió al lunes 16 de noviembre, por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora oficialmente el 20 de noviembre.

Ojo, sólo en esos dos estados habrá suspensión de clases este viernes, en las condiciones antes explicadas.

¿Y cuándo será el otro puente escolar de noviembre?

¡Todavía hay otro descanso antes de terminar el mes! ¡Y es el último puente escolar del año!

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 27 de noviembre se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por esta razón, los alumnos de educación básica de todo el país no tendrán clases ese día.

Foto: SEP

Al sumarse el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, los estudiantes podrán disfrutar de otro puente de tres días. Regresan a clases el lunes 30.

Así que toma nota: los descansos escolares del 20 y 27 de noviembre permitirán que algunos estudiantes tengan dos fines de semana largos antes de que termine el mes.

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