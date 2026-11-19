¿Qué hacer si te depositan dinero por error? Foto: Shutterstock

Si recibiste dinero por error en tu cuenta bancaria, debes comunicarte con tu banco antes de devolverlo o utilizarlo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda verificar el origen de los recursos y evitar cualquier movimiento hasta aclarar la situación, ya que disponer de dinero que no te pertenece puede tener consecuencias legales.

La Condusef advierte que, si recibes un depósito que no te corresponde, no debes disponer de ese dinero, ya que su propietario podría estar buscándolo y utilizar esos recursos podría generar consecuencias legales.

Por ello, antes de hacer una transferencia de regreso o atender la solicitud de una persona desconocida, es importante verificar qué ocurrió con el movimiento bancario.

¿Qué hacer si recibes una transferencia por error?

De acuerdo con la Condusef, el primer paso es contactar directamente a tu banco para informar que recibiste un depósito que no reconoces y solicitar que revisen de dónde provino.

También debes evitar gastar, retirar o mover el dinero mientras se aclara la situación.

La recomendación es seguir estos pasos:

Revisa tus movimientos bancarios: consulta tu aplicación o estado de cuenta para confirmar que el dinero realmente ingresó y no se trata únicamente de una captura de pantalla o un comprobante enviado por otra persona. Contacta a tu banco: comunícate a través de sus canales oficiales y reporta que recibiste una transferencia que no identificas. Solicita información sobre el movimiento: pide orientación para conocer el origen del depósito y el procedimiento que corresponde seguir. No dispongas del dinero: evita retirarlo, gastarlo o transferirlo a otra cuenta mientras se resuelve la situación. Conserva los comprobantes: guarda los registros del movimiento, folios de atención y cualquier comunicación relacionada con el depósito.

¿Debes devolver el dinero directamente a quien te lo pide?

No es recomendable realizar una transferencia por tu cuenta sin antes verificar el origen de los recursos y recibir instrucciones de tu institución financiera.

Si una persona te contacta para decirte que se equivocó al depositarte dinero, solicita que la aclaración se realice mediante los bancos involucrados.

Esto es importante porque no basta con recibir un mensaje o una captura de pantalla para comprobar que una operación bancaria ocurrió realmente.

Además, evita devolver el dinero a una cuenta distinta de la que supuestamente salió la transferencia, primero consulta con tu banco cuál es el procedimiento adecuado.

¿Cómo comprobar si una transferencia SPEI es real?

El Banco de México cuenta con el Módulo de Información del SPEI (MI-SPEI), una herramienta que permite consultar el estado de las transferencias realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

También ofrece el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), un documento digital que acredita que una transferencia SPEI fue depositada en la cuenta beneficiaria.

Para consultar una operación se necesitan datos como:

Fecha en la que se realizó la transferencia.

Clave de rastreo o referencia numérica.

Banco emisor y banco receptor.

Cuenta beneficiaria.

Monto de la operación.

El CEP permite consultar información relacionada con el pago, incluidos datos de identificación de las cuentas involucradas, de acuerdo con la información proporcionada por las instituciones financieras.

Puedes realizar estas consultas en el portal oficial del Banco de México.

Es importante recordar que estas herramientas sirven para verificar operaciones SPEI, pero no sustituyen la atención de tu banco cuando recibes un depósito que no reconoces.

¿Qué pasa si utilizas dinero que te depositaron por error?

La Condusef advierte que disponer de recursos que no te pertenecen puede generar responsabilidades legales.

Por eso, aunque el dinero aparezca reflejado en tu saldo disponible, no significa que puedas utilizarlo libremente.

Si recibiste una transferencia que no reconoces, lo más recomendable es mantener esos recursos sin utilizar, reportar el movimiento y esperar las indicaciones de tu institución financiera.

La clave es no actuar por presión ni realizar movimientos sin tener claridad sobre el origen del dinero.

Una verificación con el banco puede ayudarte a evitar problemas y a que la devolución, cuando corresponda, se realice por los canales adecuados.

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