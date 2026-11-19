La participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre APEC 2026 permitió a México fortalecer su presencia en el diálogo económico de Asia-Pacífico y comenzar los preparativos para recibir el encuentro en 2028. Sin embargo, el principal reto será equilibrar su relación con China y Estados Unidos, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, consideró que la presencia de la presidenta mexicana en estas reuniones forma parte de las funciones del Ejecutivo y resulta relevante para los intereses económicos del país.

La internacionalista advirtió que el país necesita mantener un equilibrio en su política exterior económica, especialmente ante las tensiones que afectan su relación con Estados Unidos.

Consideró que México no puede volcarse completamente hacia China ni concentrar toda su atención en el mercado estadounidense. En cambio, debe fortalecer sus vínculos con Asia y aprovechar las oportunidades de inversión y cooperación.

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