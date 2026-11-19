Mark Carney y Claudia Sheinbaum, líderes de Canadá y México. Foto: Cuartoscuro

Las relaciones comerciales entre México y Canadá atraviesan una etapa de fortalecimiento, con un crecimiento del 19% en el intercambio de mercancías durante los primeros nueve meses de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Gobierno de la hoja de maple. A ello se suman inversiones mexicanas por casi mil millones de dólares en Canadá y capital canadiense por más de 3 mil 700 millones de dólares en México, principalmente en sectores como minería, manufactura, energías renovables y producción de alimentos.

Durante su encuentro en la cumbre de la APEC, en Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney reafirmaron su compromiso con la renovación del T-MEC y destacaron los avances de su alianza estratégica bilateral, que ha impulsado más de 130 iniciativas y facilitado más de 100 acuerdos comerciales y nuevas alianzas. Ambos gobiernos acordaron acelerar la cooperación para fortalecer las cadenas de suministro, ampliar las inversiones y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, agricultura y manufactura avanzada.

¿Cómo va la relación comercial entre México y Canadá en 2026?

Las relaciones comerciales entre México y Canadá registran un crecimiento durante 2026. Entre enero y septiembre el intercambio bilateral alcanzó 29 mil 581 millones de dólares, un incremento de 15.7% respecto al mismo periodo de 2025 (dato que contrasta con el presentado por el Gobierno canadiense), de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo, pese al aumento, Canadá representa apenas 2.4% del comercio exterior mexicano, una participación considerablemente menor frente a Estados Unidos, que concentra 58.7%, y China, con 9.4%.

El fortalecimiento de esta relación ocurre mientras ambos países buscan ampliar sus inversiones y mantener la cooperación económica en América del Norte, en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México y Canadá buscan fortalecer su relación comercial

El martes 17 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China.

Durante el encuentro, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con el T-MEC y revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, creado para impulsar la cooperación bilateral en materia económica, seguridad, movilidad y sustentabilidad.

De acuerdo con el Gobierno de Canadá, el comercio de mercancías entre ambos países creció 19% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta cifra difiere del 15.7% reportado por el IMCO, por lo que ambas deben atribuirse a sus respectivas fuentes.

¿Cuánto invierten México y Canadá?

El Gobierno canadiense destacó que las inversiones mexicanas en su territorio alcanzaron casi mil millones de dólares, principalmente en minería y producción de alimentos.

Por su parte, las inversiones canadienses en México superaron los 3 mil 700 millones de dólares, dirigidas a sectores como manufactura, energías renovables y minería.

También informó que las misiones comerciales realizadas en ambos países generaron:

Más de 3 mil 700 reuniones de negocios entre empresas.

entre empresas. Más de 100 acuerdos comerciales y nuevas alianzas .

. Más de 130 iniciativas de cooperación impulsadas durante el último año.

¿Qué productos comercian México y Canadá?

De acuerdo con la plataforma oficial Data México, de la Secretaría de Economía, el sector automotriz ocupa un lugar relevante en el intercambio bilateral.

En agosto de 2026, las exportaciones mexicanas a Canadá alcanzaron 2 mil 38 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron mil 189 millones de dólares.

Durante ese mes, el principal producto vendido por México a Canadá fueron los vehículos para transporte de mercancías, mientras que entre las principales compras mexicanas destacaron las partes y accesorios para vehículos automotores.

¿Qué sigue para la relación comercial?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México y Canadá acordaron ampliar su cooperación económica, fortalecer las cadenas de suministro y explorar nuevas rutas marítimas para facilitar el comercio.

Además, ambos gobiernos identificaron oportunidades de crecimiento en manufactura avanzada, agricultura, minerales críticos, energía, productos farmacéuticos y transporte.

“México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá, posicionándose como un proveedor estratégico en sectores como el automotriz, el agroalimentario, el de dispositivos médicos y el farmacéutico”, destacó la SRE

Sheinbaum y Carney repasaron las propuestas de interconectividad marítima para impulsar nuevas rutas comerciales que amplíen y diversifiquen la oferta bilateral.

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