El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa atravesando una crisis interna marcada por la falta de acuerdos para designar a su próxima presidenta consejera. En su columna, Javier Solórzano advierte que el nombramiento permanece entrampado y cuestiona la disposición del gobierno y Morena para alcanzar un consenso con la oposición.

Para el periodista, la renovación de la presidencia del organismo es un asunto fundamental rumbo a las elecciones de 2027, por lo que considera indispensable que se concrete un acuerdo sobre los perfiles que podrían encabezar la institución.

A juicio de Solórzano, esa concentración de poder contribuyó a profundizar los conflictos internos y hace necesario revisar cómo debe funcionar la próxima presidencia del organismo.

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