Jalisco lanza sitio para consultar suministro de agua por colonia

Jalisco habilitó una plataforma para consultar los tandeos de agua. Foto: Envato

El Gobierno de Jalisco habilitó una plataforma para consultar los días en que habrá baja presión de agua en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como parte del Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia.

La medida comenzará este jueves 15 de octubre de 2026 y se aplicará temporalmente por zonas, de dos a tres veces por semana, sin cortes totales programados del servicio.

¿Cómo consultar los días de baja presión de agua en Guadalajara?

A través del sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx, las personas usuarias podrán buscar el nombre de su colonia, identificar a cuál de las siete zonas de rotación pertenece y revisar el calendario de distribución.

Para saber si una colonia está incluida en el programa del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de rotación del servicio de agua

Buscar el nombre de la colonia

Identificar la zona de rotación correspondiente

Consultar los días previstos de baja presión

El programa contempla las colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, que representan aproximadamente 42% de las colonias atendidas por el SIAPA.

¿Por qué habrá baja presión de agua en el AMG?

El programa forma parte de las acciones anunciadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro para atender los problemas relacionados con la calidad del agua.

Como parte de la estrategia, se apagó el sistema de Las Pintas y comenzaron los trabajos de saneamiento de la presa del mismo nombre, señalada por las autoridades como un punto crítico debido a la detección de descargas irregulares.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó que la intervención busca renovar la infraestructura hidráulica y priorizar la calidad del agua que reciben los hogares.

“Nos estamos metiendo de lleno en un sistema y en una renovación del mismo”, señaló el funcionario al referirse a las condiciones de la red de abastecimiento.

¿Qué obras se realizarán para mejorar el suministro de agua?

Entre las acciones previstas se encuentra la construcción de un acueducto de desvío en La Calera, que permitirá evitar que el agua proveniente del Sistema Antiguo llegue a Las Pintas.

También se trabaja en la incorporación de un nuevo tren de potabilización en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, con el propósito de ampliar su capacidad y mejorar la tecnología de tratamiento.

Además, el Gobierno de Jalisco presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para impulsar el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, proyecto que busca llevar agua de mejor calidad a los hogares y reducir la extracción del Lago de Chapala.

SIAPA pide hacer un uso responsable del agua

Ante el inicio del programa, las autoridades solicitaron la colaboración de las personas usuarias para evitar el desperdicio y limitar el consumo de agua en actividades no indispensables.

También recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales del SIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Gobierno de Jalisco para conocer avisos y actualizaciones sobre el suministro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.