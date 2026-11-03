Emma-Leigh Cullen habla de su experiencia en “IT: Welcome to Derry” y revela sus películas favoritas de terror

La actriz destacó en la serie. Foto: Jennifer Turrubiartes

La actriz Emma-Leigh Cullen, quien interpretó a Periwinkle en“IT: Welcome to Derry”, compartió con Unotv.com, algunos detalles sobre su experiencia en la producción y cómo ha sido integrarse a una comunidad que mantiene vivo el interés por las historias de terror.

Durante su encuentro con los asistentes de La Mole Horror Second Edition, la actriz recordó que participar en la serie representó uno de los proyectos más importantes de su trayectoria hasta ahora, además de una oportunidad para aprender y trabajar junto a otros intérpretes.

“IT:Welcome to Derry”, una experiencia de aprendizaje para Emma-Leigh Cullen

Para Emma-Leigh Cullen, formar parte de “IT: Welcome to Derry” fue una experiencia especial, tanto por las dimensiones de la producción como por el equipo con el que tuvo oportunidad de trabajar.

“Fue una gran experiencia y también una gran experiencia de aprendizaje para mí, ya que fue el más grande show que he estado ”. Emma-Leigh Cullen, actriz de “IT: Welcome to Derry”

La actriz también destacó el ambiente durante las grabaciones y la calidad del elenco que participó en el proyecto. “Además de eso, el set fue genial, todos en el show fueron fenomenales y todos eran grandes actores”.

Al hablar sobre su lugar dentro de una nueva generación de intérpretes vinculados al género, Cullen se mostró entusiasmada por formar parte de una comunidad que, aseguró, ofrece oportunidades para conocer a otras personas y continuar aprendiendo.

“Es genial. Es increíble estar en una comunidad tan grande y bienvenida. Y hay mucho espacio para aprender”. Emma-Leigh Cullen, actriz de “IT: Welcome to Derry”

También destacó la oportunidad de convivir con otras personas que forman parte de este universo cinematográfico, “Es genial porque puedo conocer a todos y todos son increíbles”.

Las cinco películas de terror favoritas de Emma-Leigh Cullen

La conversación también dejó espacio para conocer sus gustos como espectadora en el género del terror, la actriz mencionó títulos que forman parte de distintas etapas del género.

Su selección quedó integrada por:

“It” “Saw” “Scream” “Us” “Halloween”

La actriz reconoció que elegir una lista definitiva no era sencillo e incluso comentó que “Halloween” estuvo muy cerca de ocupar una posición más alta.

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