Familias exigen localizar a cuatro jóvenes desaparecidos tras balacera en Zapopan

Familiares de jóvenes desaparecidos. Foto: Uno TV

Tres madres, una tía y familiares de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años desaparecidos tras una balacera en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco, se manifestaron este lunes afuera de Casa Jalisco para exigir su localización, agilizar las investigaciones, conocer los resultados de las pruebas de ADN y revisar las cámaras de seguridad de la zona.

¿Qué pasó con los jóvenes desaparecidos en Zapopan?

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de septiembre, cuando un grupo de cinco amigos se encontraba conviviendo en el domicilio de uno de ellos.

De acuerdo con los testimonios de los familiares, al lugar arribaron varias camionetas desde las cuales se realizaron múltiples detonaciones con armas largas.

Cuatro de los jóvenes fueron privados de la libertad, mientras que un quinto, identificado como Francisco y habitante de la vivienda, logró escapar. Actualmente, también se encuentra ilocalizable.

En el lugar de la agresión quedaron únicamente casquillos percutidos y un charco de sangre.

Familias denuncian falta de avances

Durante la manifestación, los familiares exigieron a la Fiscalía del Estado agilizar las investigaciones y entregar resultados sobre las pruebas de ADN realizadas a las familias.

Las familias señalaron que ya se sometieron a pruebas de ADN para determinar la procedencia de la sangre localizada en el lugar, pero hasta el momento no han recibido los resultados.

También denunciaron que la Fiscalía no les ha reportado avances significativos en la apertura de los expedientes.

Madre de joven desaparecido relata lo ocurrido

Claudia Teresa Flores Ramos, madre de Jorge Daniel Camacho Flores, señaló que el día de la balacera no se habría dado parte a la policía de manera inmediata.

La madre relató que llegó al lugar alrededor de las 11:00 de la noche y encontró presencia de policías, así como los casquillos de las balas en el sitio.

Las familias mantienen la exigencia de que se agilicen las investigaciones, se revisen las cámaras de seguridad de la zona y se les entreguen los resultados de ADN para avanzar en la localización de los jóvenes desaparecidos.

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