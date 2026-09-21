Ingeniero Carlos Slim llama a mejorar preparación de estudiantes; Lomelí plantea uso crítico de la IA rumbo a los 500 años de la Universidad de México

Ingeniero Carlos Slim Helú. Foto: Uno TV

El ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, habló este lunes sobre educación y fue muy claro respecto al uso del celular dentro de las aulas. Esto, durante el evento por el 475 aniversario de la Universidad de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“…es que en las aulas es para que vayan a estudiar y a poner atención, no para que se pongan a comunicarse hacia afuera o hacia adentro entre ellos. Yo creo que el aula hay que aprovecharla para aprender, para entender, para prepararse.” Ing. Carlos Slim Helú

Presidente Vitalicio de Grupo Carso

Y sobre el desempeño de México en la Prueba PISA, dijo que hay margen para mejorar y que, a su juicio, no es un problema imposible de corregir.

“…yo creo que en la prueba PISA es cosa de entrenar, conocerla mejor, estudiarla mejor. Nosotros hemos estado trabajando en esto de la prueba PISA en algunos lados y funciona bien, pero hay que ponerse a trabajar y estudiar al respecto. Yo creo que sería relativamente sencillo mejorar sustancialmente, estudiando tanto los maestros como los alumnos en qué consiste, que sepan en qué consiste la prueba PISA.” Ing. Carlos Slim Helú

Presidente Vitalicio de Grupo Carso

También destacó el papel de la UNAM en la educación superior y la necesidad de que los jóvenes lleguen mejor preparados a ese nivel.

“…excelente. Muy bien, muy importante, por eso la UNAM es la base de toda la educación superior. Se necesitan muchas cosas, entre otras, que los jóvenes vengan más capacitados y preparados y que no tengan deficiencias, como que no tengan transporte, que lleguen sin alguna preparación previa, etc. La UNAM trabaja muy activamente todo esto.” Ing. Carlos Slim Helú

Presidente Vitalicio de Grupo Carso

Las declaraciones se dieron al término de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde también se habló de los desafíos que enfrenta la educación ante el avance de las nuevas tecnologías.

El rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, advirtió que las plataformas digitales y la inteligencia artificial ya están transformando la manera de aprender, investigar y generar conocimiento.

“…las redes sociodigitales, las plataformas y la inteligencia artificial están reconfigurando vertiginosamente la manera en que aprendemos, investigamos, creamos y compartimos conocimiento. Sus posibilidades son extraordinarias, pero también plantean preguntas educativas, éticas, filosóficas, ambientales y sociales.” “…nuestra tarea es formar a nuestras y nuestros estudiantes para utilizarlas con criterio, verificar la información, afianzar la capacidad de análisis, argumentación e intercambio de ideas, así como ejercer responsablemente su juicio.” Leonardo Lomelí

Rector de la UNAM

La sesión extraordinaria también sirvió para revisar la historia, los logros y el futuro de la Universidad de México, cuyo origen se remonta a 1551.

A casi cinco siglos de distancia, la UNAM planteó la conmemoración no sólo como una revisión de su pasado, sino como un punto de partida para responder a los cambios educativos, científicos y tecnológicos de las próximas décadas.