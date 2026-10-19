Detienen a dos por usar datos ajenos para comprar en línea en seis entidades

Caen dos por fraude con datos personales en seis estados. Foto: SSC

Un hombre de 33 años y una mujer de 37 fueron detenidos en Jiutepec, Morelos, por su probable participación en el delito de fraude, luego de presuntamente utilizar datos personales y cuentas de crédito de clientes de una tienda departamental para realizar compras por internet sin autorización.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Fiscalía de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con una célula delictiva cuyas actividades se extendían a seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Guerrero y Puebla.

#Importante l Resultado del trabajo coordinado entre policías de la @SSC_CDMX y personal de la @FiscaliaCDMX y la @Fiscalia_Mor, fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión en el municipio de #Jiutepec, en el estado de Morelos, en contra una mujer y un hombre por su probable… pic.twitter.com/VuH6wXLTMs — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 18, 2026

Así operaban los detenidos con datos personales ajenos

Según las indagatorias, los detenidos presuntamente obtenían o utilizaban información personal y cuentas de crédito de clientes de una tienda departamental para realizar compras en línea sin el consentimiento de los titulares.

Estas operaciones habrían permitido adquirir productos mediante el uso no autorizado de datos financieros y personales de otras personas.

Las autoridades señalaron que los dos sospechosos estarían vinculados con una célula dedicada a este tipo de actividades, con presencia en la zona centro del país.

Hasta el momento, la información difundida no detalla cuántas víctimas habría ni el monto económico relacionado con las compras investigadas.

Detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de la CDMX

Tras cumplimentar las órdenes de aprehensión en Jiutepec, las autoridades trasladaron al hombre y a la mujer a centros penitenciarios de la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La SSC capitalina destacó que la detención fue resultado de la coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la célula delictiva y establecer las posibles responsabilidades de los detenidos.

Ambas personas son consideradas presuntas responsables mientras no se determine su situación jurídica mediante el proceso correspondiente.

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