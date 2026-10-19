VIDEO: operador de ambulancia capta momento en que tráiler embiste vehículos en Chiapas

Operador de ambulancia graba choque en Chiapas. Foto. Cuartoscuro

Un operador de ambulancia captó en video el momento en que un tráiler de Coca-Cola embistió a varios vehículos en la autopista San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo, en Chiapas. El accidente dejó dos personas sin vida y 14 lesionadas, de acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 41, mientras la circulación permanecía cerrada debido a un choque previo y los cuerpos de emergencia atendían a las personas afectadas.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la unidad de carga impacta contra varios vehículos y los arrastra a su paso, mientras los equipos de emergencia se encontraban en la zona.

Operador de ambulancia captó el impacto en primera persona

El video muestra cómo el tráiler avanza e impacta contra varios vehículos que se encontraban detenidos o en la zona del accidente previo. Entre las unidades alcanzadas se encontraba una de bomberos.

En las imágenes también se observa a un elemento del cuerpo de bomberos subir a su unidad momentos antes del impacto.

El registro, captado desde la perspectiva del operador de una ambulancia, documentó la magnitud del choque y la situación que enfrentaban los equipos de emergencia mientras atendían el primer percance.

#IMPRESIONANTE #AparatosoAccidente 🚨 Tráiler embiste varios vehículos en la autopista; reportan dos muertos



🚛📹 Un tráiler embistió varios vehículos en la autopista hacia San Cristóbal de las Casas, #Chiapas. El momento del accidente quedó captado en video.



⚠️ De acuerdo con… pic.twitter.com/fXaGvtFZSw — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 18, 2026

¿Qué dijo Protección Civil sobre el choque en Chiapas?

Protección Civil de Chiapas confirmó el fallecimiento de dos personas, una de ellas integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de las Casas.

En su reporte preliminar, la dependencia informó que 14 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas y trasladadas a distintas unidades médicas por personal del Sistema Estatal de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia.

En total, ocho vehículos estuvieron involucrados en el accidente. Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar y advirtieron que la autopista permanecía totalmente cerrada, por lo que solicitaron a la población extremar precauciones.

Protección Civil de Chiapas honra al bombero fallecido

Tras el accidente, Protección Civil de Chiapas dio a conocer el nombre del elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de las Casas que perdió la vida: Javier Alejandro Trejo Melchor.

La dependencia reconoció su labor y publicó un mensaje en su memoria:

“Quien con entrega, valentía y alto sentido del deber dedicó su esfuerzo a salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chiapanecas. Su compromiso y vocación de auxilio dejan una huella invaluable en el Sistema Estatal de Protección Civil.”

Asimismo, expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del cuerpo de bomberos, y les deseó fortaleza ante la pérdida.

El accidente ocurrió mientras los cuerpos de emergencia atendían una primera colisión, lo que convirtió la zona en escenario de un segundo impacto que involucró a varias unidades y dejó víctimas mortales y personas lesionadas.

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