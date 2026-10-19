Guillermo del Toro recibe la Medalla Filmoteca UNAM en el FICM 2026

Guillermo Del Toro recibe Medalla Filmoteca UNAM. Foto: Cuartoscuro

Guillermo del Toro recibió la Medalla Filmoteca UNAM este domingo 18 de octubre durante la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones al cine.

El director mexicano agradeció la distinción y habló sobre el significado de esta presea, vinculada con la preservación de la memoria cinematográfica. También destacó la importancia de proteger las películas y garantizar que las nuevas generaciones puedan acercarse a ellas.

La entrega del reconocimiento coincidió con la conmemoración de los 20 años de “El laberinto del fauno”, una de las películas más reconocidas de su filmografía, que tuvo una proyección especial como parte de las actividades del festival.

La presencia de Del Toro en Morelia también permitió recordar la importancia de la conservación del cine mexicano, un tema que ha formado parte de las conversaciones del realizador sobre el futuro de la industria y el valor de su patrimonio audiovisual.

¿Qué significa la Medalla Filmoteca UNAM?

La Medalla Filmoteca UNAM reconoce a personalidades que han contribuido al desarrollo y la preservación del cine. La distinción se entrega desde 1987 y tiene un vínculo particular con el trabajo de conservación que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México.

¡Guillermo del Toro (@RealGDT) recibió hoy la Medalla @FilmotecaUNAM! 🏅📽️ ¡Enhorabuena a nuestro cineasta mexicano y Doctor Honoris Causa por la @UNAM_MX! 📹



Te compartimos algunos momentos de esta ceremonia, realizada en el marco del 24° @FICM. 🧵



📹 Cortesía FilmotecaUNAM pic.twitter.com/5hw6su4Ca0 — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) October 19, 2026

Una de sus características es que está elaborada con plata recuperada durante el proceso de revelado en los laboratorios de la Filmoteca, un detalle que relaciona el objeto con la propia historia de la institución y su labor cinematográfica.

Guillermo del Toro anuncia restauración de otra película

Durante su participación en las actividades del festival, el director también anunció que su siguiente proyecto de restauración será “El espinazo del diablo”, cinta de 2001 que forma parte de su filmografía.

La película, ambientada durante la Guerra Civil española, aborda temas como la infancia, el miedo y las consecuencias de la violencia a través de una historia con elementos sobrenaturales.

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