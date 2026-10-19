Encanto Fuego & Mar: mariscos a las brasas, tacos de rib eye y cocteles de autor en Polanco

Conoce la propuesta de Encanto. Foto: Uno TV

La oferta gastronómica de la Ciudad de México tiene opciones para distintos planes, desde una comida especial hasta una cena que se extiende entre cocteles y música. En Polanco, Encanto Fuego & Mar apuesta por una combinación de cocina al fuego, ingredientes del mar y una experiencia visual que acompaña los alimentos.

El restaurante, que cumplió su primer aniversario en septiembre, tiene una carta bajo la dirección del chef ejecutivo Edgar Trejo. Su propuesta busca respetar los sabores originales de los ingredientes mediante técnicas de cocción que tienen a las brasas como uno de sus elementos principales.

Este lugar cuenta con una experiencia completa no solo en la cocina, sino que sus pantallas y muros proyectan distintas temáticas a lo largo del día, cambiando así de estaciones cada 15 minutos, puede que primero aparezcas en Egipto, luego en el mar y al final puedes cerrar con una proyección centrada en la tradición de Dia de muertos.

Esta experiencia hace que la comida se complemente y puedas pasar más que un rato divertido, sino con mucho sabor y una atención única.

Durante una degustación de su menú, algunos de los protagonistas fueron un aguachile rojo con camarón a las brasas, un taco de rib eye y unos langostinos inspirados en los sabores del Golfo de México.

Aguachile rojo y langostinos con sabor a Veracruz

Foto: Uno TV

Uno de los platillos de la degustación fue el aguachile rojo con camarón a las brasas, preparado con aceite de oliva, aguacate, cebolla morada, chiltepín, cilantro criollo y pepino persa.

La combinación reúne ingredientes frescos con el sabor del camarón a la parrilla, el aguachile forma parte de la propuesta del restaurante para quienes buscan sabores del mar con un toque de cocina al fuego.

Otra opción fueron los langostinos Veracruz, una preparación inspirada en los sabores tradicionales del Golfo de México. Estos platillos se elaboran con técnicas de cocción a las brasas y fuego para realzar el sabor del producto.

Un taco de rib eye con costra de quesos

La propuesta también incluye opciones para quienes prefieren la carne, entre ellas está el taco de rib eye Sterling Silver, acompañado de cilantro criollo, ensalada de nopales y una costra de quesos.

La preparación combina el corte de carne con ingredientes presentes en la cocina mexicana, como los nopales, y una costra de quesos que complementa el conjunto.

Para cerrar la degustación, el postre fue un pastel de zanahoria con caramelo, una alternativa para quienes prefieren terminar la comida con algo dulce.

Cocteles de autor: de la pera a la maracuyá

Foto: Uno TV

La experiencia también incluye bebidas de autor con ingredientes frutales, destilados y presentaciones que forman parte del concepto visual del lugar.

Una de ellas es Alicia, preparada con vodka infusionado con pera, licor de flor de saúco, almíbar de lichi, un componente de pitahaya, zumo de limón y lichi. La bebida se presenta con una oblea comestible.

Otra opción es Elixir de Encanto, que combina mezcal, Italicus, licor de bergamota, albahaca y zumo de limón.

Para quienes prefieren los cocteles con burbujas, está Passionated Spritz, preparado con Aperol, vainilla, maracuyá, limón, prosecco y espuma de maracuyá.

Una cena que cambia de ambiente

Encanto Fuego & Mar no limita su propuesta a la cocina, e l espacio cuenta con proyecciones inmersivas de gran formato que acompañan la experiencia y cambian la atmósfera del restaurante.

De jueves a sábado, de las 20:00 a la 1:00 horas, presenta Noches Encanto, una propuesta de Vibe Dining en la que la música, la iluminación y las proyecciones adquieren mayor protagonismo.

Por su combinación de cocina del mar, cortes de carne, coctelería y tecnología visual, el lugar puede considerarse para una salida gastronómica en Polanco durante noviembre, ya sea en una reunión o como parte de los planes de quienes visiten la Ciudad de México por el Gran Premio de México de Fórmula 1, programado para el 1 de noviembre de 2026.

Antes de acudir, conviene reservar a través de Opentable sobre la disponibilidad o directamente con el restaurante a través de sus redes sociales.

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