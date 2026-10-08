Madre afirma que 7 recién nacidos murieron en Hospital Militar de CDMX por posible bacteria Klebsiella

Hospital Militar presuntamente registró muertes por bacteria. Foto: Cuartoscuro

Una madre denunció que al menos siete recién nacidos habrían muerto en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, por una posible infección relacionada con la bacteria Klebsiella pneumoniae, misma bacteria relacionada con muertes de bebés en Jalisco y Durango.

La mujer, quien mantiene su identidad en el anonimato, contó su caso en una llamada telefónica con la periodista Pamela Cerdeira. De acuerdo con su relato, durante su estancia en el hospital el personal médico le informó que había una bacteria que se había salido de control y que algunos bebés habían dado positivo. Incluso, aseguró, enfermeras recomendaron a las familias que, si tenían posibilidad, llevaran a sus recién nacidos a otro hospital.

La alerta comenzó después de que una madre presentó fiebre

La mujer relató que el caso que encendió las alertas ocurrió cuando otra madre, que había dado a luz el mismo día, comenzó a presentar fiebre y dolor en la herida de la cesárea.

En un primer momento, explicó, el personal médico pensó que podía tratarse de COVID-19, debido a que en ese momento había un brote dentro del hospital. La paciente fue aislada, pero posteriormente las madres se enteraron de que tenía una bacteria.

Fue entonces cuando, según el testimonio, algunas enfermeras comenzaron a advertir a las familias sobre la situación.

“Nos decían que era una bacteria que ya se había salido de control”, relató la madre.

Según su versión, el personal también les explicó que la bacteria era resistente a los antibióticos y que los médicos tenían dificultades para combatirla.

🚨 #Exclusiva | ⚠️ AHORA, casos de fallecimientos de recién nacidos en la UCIN del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, en Lomas de Sotelo, CDMX.



Una de las madres me contó su caso en @MVSNoticias. Dice que son al menos 7 las muertes posiblemente… pic.twitter.com/EPnELOwAos — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 7, 2026

Su bebé fue aislado junto con otros dos recién nacidos

La madre contó que una de las mujeres recibió posteriormente la noticia de que su bebé había fallecido. En ese momento, las familias comenzaron a conocer más detalles sobre los casos.

En su propio caso, explicó que a su bebé tuvieron que realizarle estudios para determinar qué bacteria tenía. Sin embargo, afirmó que los resultados tardaron y para entonces el estado de salud del recién nacido se había complicado.

La mujer señaló que su bebé presentó un sangrado que los médicos ya no pudieron controlar y que, posteriormente, una doctora les informó que tendría que ser aislado porque había dado positivo a una bacteria.

“Aislaron a mi bebé junto a otros dos bebés más que salieron positivos a esa bacteria”, afirmó.

De acuerdo con su relato, fue entonces cuando el personal médico les explicó que se trataba de una bacteria difícil de tratar por su resistencia a determinados antibióticos.

Madre afirma que serían siete los recién nacidos fallecidos

La mujer también aseguró que durante su estancia en el hospital tuvo conocimiento de al menos siete recién nacidos que habrían fallecido y cuyos casos estarían relacionados, según lo que les informaron, con la presencia de la bacteria.

No obstante, esta cifra y la posible relación de los fallecimientos con Klebsiella pneumoniae no han sido confirmadas por autoridades.

El relato corresponde al testimonio de una de las madres que estuvo en el hospital y no permite establecer por sí mismo que los siete fallecimientos hayan sido provocados por la misma bacteria. Para determinarlo se requieren los expedientes médicos, resultados de laboratorio y, en su caso, una investigación de las autoridades sanitarias.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado oficialmente un brote de Klebsiella pneumoniae en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, ni que siete recién nacidos hayan muerto por esta causa.

La información podrá actualizarse conforme las autoridades correspondientes emitan un posicionamiento sobre los casos denunciados.

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