Agua sale azul en fraccionamiento de Guadalajara; vecinos temen contaminación

Vecinos de Altosur denuncian agua azul en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Habitantes del fraccionamiento Altosur, en la colonia El Retiro, Guadalajara, Jalisco, reportaron un cambio inusual en el agua que llega a sus viviendas: después de presentar una tonalidad café y un olor desagradable, ahora sale de color azul.

Vecinos de Altosur reportan agua de color azul

Aunque los vecinos señalaron que el mal olor desapareció, la nueva coloración mantiene la preocupación entre las familias, que temen que el líquido contenga sustancias contaminantes y solicitan a las autoridades investigar el origen de la anomalía.

Aunque la desaparición del mal olor representa un cambio respecto a las condiciones anteriores, los habitantes mantienen sus dudas sobre la calidad del suministro y si es seguro utilizarlo para actividades domésticas.

Por ello, solicitaron una revisión que permita conocer el origen de la coloración y descartar la presencia de agentes químicos u otras sustancias que pudieran afectar la calidad del agua.

#Jalisco | ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL AGUA EN GUADALAJARA?



Del color café y olor fétido, ahora el agua sale azul pitufo. Vecinos de Altosur, en la colonia El Retiro, reportan este cambio y cuestionan qué está ocurriendo con el suministro.



Aunque el mal olor desapareció, persiste… pic.twitter.com/xoUScyz0Os — Israel Orozco (@IsraelOroozco) October 29, 2026

Crisis de agua en Guadalajara: reportan turbiedad y malos olores

El caso de Altosur se suma a los reportes de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), quienes han señalado anomalías en el suministro, entre ellas agua turbia, presencia de sedimentos y olores desagradables.

Ante otras afectaciones registradas en la zona, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) atribuyó parte de las anomalías al agua procedente de la presa Las Pintas y anunció trabajos de limpieza en las líneas de distribución para mejorar el servicio.

Sin embargo, esa explicación no confirma que el agua azul reportada en Altosur tenga el mismo origen.

¿Qué se sabe sobre la calidad del agua azul en Altosur?

Hasta el momento, el SIAPA no ha emitido un informe específico sobre el caso de Altosur, por lo que no se ha determinado la causa del cambio de color ni se ha establecido si existe un riesgo para la salud de los habitantes.

La situación requiere una evaluación del agua y una revisión de la infraestructura de distribución para establecer qué provoca la tonalidad azul y si el suministro cumple con los parámetros de calidad correspondientes.

Mientras no existan resultados de laboratorio o información oficial sobre este caso, no es posible confirmar la presencia de contaminante

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.