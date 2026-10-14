Inician investigaciones contra dos policías por reprimir la marcha por el agua limpia en Guadalajara

Investigan a policías por marcha en Guadalajara. Foto: Omar Hernández.

Autoridades de seguridad de Jalisco informaron que dos elementos de la policía estatal quedaron a disposición de Asuntos Internos por su presunta participación en el uso excesivo de la fuerza, durante la represión en la marcha por agua limpia realizada el domingo pasado en Guadalajara.

Investigan a policías por represión en marcha por el agua en Guadalajara

Las autoridades investigan los hechos para castigar a los policías responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas, luego de que los oficiales usaran mangueras de agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a la gente, afectando por igual a mujeres, niños y adultos mayores.

Según el informe, el procedimiento administrativo busca esclarecer la actuación de ambos agentes y deslindar las responsabilidades, en un proceso que se realizará en coordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Liberan a los detenidos tras manifestación para exigir agua limpia

Esto sucede tras la liberación del total de 39 personas que habían sido detenidas por las fuerzas de seguridad estatales durante la protesta.

La liberación de los manifestantes ocurrió tras una jornada de presión social que incluyeron el bloqueo del Periférico Norte por parte de estudiantes universitarios, y un plantón frente al Palacio de Gobierno por colectivos ciudadanos.

Podrían investigar a más policías

Los hechos se originaron el pasado domingo 11 de octubre, cuando una movilización de alrededor de 10 mil personas marchó para denunciar la distribución de agua contaminada con metales pesados, heces fecales y gusanos.

Al llegar a la residencia oficial de Casa Jalisco, el contingente encontró un cerco de vallas metálicas resguardado por policías estatales, antimotines y elementos de Protección Civil del estado.

Las autoridades anunciaron que podría aumentar el número de policías a disposición de las autoridades conforme avancen las investigaciones.

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